La teoría que vincula Charlie y la fábrica de chocolate con los siete pecados capitales

Desde su estreno en 2005, Charlie y la fábrica de chocolate se convirtió en una película icónica para toda una generación. Bajo la dirección de Tim Burton y con un elenco encabezado por Johnny Depp, Freddie Highmore y Helena Bonham Carter, esta adaptación de la clásica novela de Roald Dahl capturó la imaginación del público con su estética única y su historia llena de enseñanzas. Sin embargo, recientemente, surgió una teoría que volvió a poner la película en el centro de la conversación: la idea de que los personajes estarían inspirados en los siete pecados capitales. Sin dudas, esta nueva interpretación generó debate entre los fanáticos y llevó a muchos a analizar la historia desde una perspectiva completamente diferente.

La trama sigue a Charlie Bucket, un niño de escasos recursos que vive con su familia en una humilde casa. Sin embargo, todo cambia cuando el famoso chocolatero Willy Wonka lanza un concurso en el que cinco afortunados que encuentren boletos dorados en sus chocolates podrán visitar su enigmática fábrica. Después de intentarlo mucho, Charlie finalmente consigue uno de los codiciados boletos y se une a otros cuatro niños en la esperada visita. No obstante, a medida que avanza el recorrido, cada uno se enfrenta a diferentes pruebas que, debido a su comportamiento y actitudes, terminan dejándolos fuera de la experiencia, uno por uno. Así, mientras la fábrica revela sus maravillas, también expone las fallas de cada participante.

Willy Wonka representa la Ira

Willy Wonka, interpretado por Johnny Depp, se lo relaciona con la ira ©Warner Bros/Courtesy Everett Co

Es importante tener en cuenta que Willy Wonka no es un personaje que durante todo el film se caracterice por representar fielmente a un pecado capital. Aun así, no se puede negar que algunos aspectos de su personalidad llevan a pensar que es la representación de la ira. Mientras la historia avanza, se ve que el personaje tiene algunos aspectos de su infancia escondidos y que le guarda cierto rencor a su padre. Además, en algunas ocasiones no duda en gritarles a los niños.

Violet Beauregarde representa la Soberbia

En la película, la joven intenta ser el centro de atención y, por este motivo, representa la soberbia IMDB

Anna Sophia Robb interpreta a Violet, una joven que se caracteriza por sus muchos talentos como niña prodigio, quien constantemente está haciendo alarde de sus triunfos. A lo largo de toda la película, intenta ser el centro de atención y, por este motivo, representa la soberbia. Justamente, este es el rasgo por el que termina convirtiéndose en una pelota gigante.

Augustus Gloop representa la Gula

El pecado lleva a este personaje a caer en el lago de chocolate

Sin lugar a dudas, Augustus Gloop es el fiel representante de la gula. Casi al comienzo del film se conoce a este niño que posee una debilidad por cualquier tipo de comida, especialmente por los dulces. Durante la producción, este pecado lo lleva a caer en el lago de chocolate y ser absorbido por el tubo succionador.

Veruca Salt representa la Avaricia

Veruca presenta la avaricia, ya que es sumamente consentida y malcriada

Si hay un personaje que se ganó la bronca de todos los fanáticos de Charlie y la fábrica de chocolate es Veruca Salt. Se trata de una niña sumamente consentida y malcriada, que quería todo lo que pedía en el momento. Su avaricia y falta de respeto terminan causándole el desafortunado desencuentro con las ardillas, que la tiran por la basura tras considerarla hueca.

Mike Teavee representa a la Pereza

Mike representa la pereza, ya que lo único que quería era estar con sus videojuegos

Muchos recordarán al niño que jugaba todo el tiempo videojuegos en su casa. Mike es una clara representación de este pecado capital, que parece afectar a tantas personas. Al comienzo de la película se lo presenta como un chico holgazán que no le interesa nada más que sus juegos. En el final, termina encerrado dentro de una pantalla.

El Ticket Dorado representa la Lujuria

El ticket se transforma en un objeto de deseo, tanto para niños como adultos

Si bien no se trata de un personaje físico, todo indicaría que el Ticket Dorado representa al séptimo pecado capital: la lujuria. Desde el primer momento, el ticket se transforma en un objeto de deseo tanto para los niños como para los adultos, y cualquiera está dispuesto a hacer lo que sea por él. Un claro ejemplo de esto es la escena en la que Charlie encuentra el ticket y todos los adultos comienzan a acorralarlo para intentar comprárselo.

La envidia es el único pecado capital que no queda representado en el film de Tim Burton

El único pecado que no está claramente representado es la envidia. Si bien podría vincularse con Charlie, ya que en un principio observa con anhelo a quienes tienen más que él y ese deseo lo impulsa a comprar chocolates para conseguir un ticket dorado, esta característica no se mantiene a lo largo de la historia. De hecho, a diferencia del resto de los niños, Charlie se distingue por su humildad y es el único que logra superar todas las pruebas de la fábrica.

LA NACION