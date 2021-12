La dura frase de Wanda Nara sobre la China Suárez que descolocó a Susana Giménez

En la segunda parte del especial de Susana Giménez y Wanda Nara en París para Paramount+, la modelo se mostró de una manera más descontracturada y arremetió contra la China Suárez, tras el affaire que tuvo con su esposo, el futbolista Mauro Icardi.

Mientras recorrían las calles de París, la empresaria opinó sobre la primera parte de la entrevista y dijo que le pareció “muy difícil”. Susana volvió a entrar en el tema y disparó: “Muy difícil. Pero estuviste muy bien, muy educada, sin nombrar a quien todo el mundo sabe…”, en referencia a la actriz.

Mediante una indirecta en contra de la China Suárez, Wanda no se quedó callada: “Sí, obvio… Yo creo que contando lo que pasó después cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Habrá gente que se sentirá reflejada con esa situación y gente que no”. La diva respondió: “Por supuesto, pero te digo que esto fue un loquero”.

Luego, la dueña de Wanda Cosmetics apuntó duramente contra la ex de Benjamín Vicuña. “El problema es que estamos hablando de una persona que… no fue un caso aislado este, fue reiterado lo de ella. No es el primer caso que pasa”, en referencia a las separaciones de Eugenia Tobal con Nicolás Cabré y Pampita con Vicuña.

Wanda Nara habló de la China Suárez mientras conducía en auto con Susana Giménez Captura

Algo incómoda, la conductora le dio la razón: “Sí, ya sé, hubo varias separaciones… es verdad”, y luego le preguntó si Suárez se había comunicado con ella por teléfono tras el escándalo.“ No, yo la llamé”, aclaró Wanda.

Susana luego le preguntó: “¿Y qué le dijiste? ¿Te quedaste con algo? ¿Estuviste también tan educada?”. “No sé si estuve tan educada. No, no estuve tan educada…”, aseguró la modelo.

Y añadió: “Aparte yo creo que la libertad tuya, de ser libre, termina cuando estás lastimando a otra familia. Porque también hay mujercitas chiquititas que son las hijas de mi marido y un montón de cosas”.

Finalmente, la esposa del jugador del Paris Saint-Germain se refirió al hecho de infidelidad y sostuvo que “podría haber sido peor”. “Por algo las cosas pasaron también, de esto que pasó, cómo tenían que pasar o hubo un Dios, o Mauro realmente quería estar conmigo y hubo un Dios de su lado”.

Wanda se sacó el apellido Icardi de su cuenta de Instagram

En la red social, donde la siguen diez millones de usuarios, la modelo cambió repentinamente el nombre de su cuenta y sorprendió a todos.

La mediática sacó el apellido Icardi, para volver a utilizar el suyo: Nara.

Wanda Nara cambió de forma repentina su usuario de Instagram Instagram

Wanda aún no hizo declaraciones acerca de los motivos, lo que hace crecer más los rumores de que no todo está resuelto con Mauro Icardi.