La tierna "declaración de amor" de Benjamín Vicuña a su hija por su cumpleaños

Tanto el chileno como su pareja la China Suárez compartieron fotos de la pequeña en su día Crédito: Instagram

Benjamín Vicuña publicó una tierna foto de su hija Magnolia, en la que se los ve a ambos abrazados en una playa de Punta del Este, y la acompañó con un texto en el que le expresa sentidas palabras de amor.

"Magnolia, esta es una declaración de amor en el día de tu cumpleaños, esto quedará como tus besos y risas en aire. Estas palabras aún no sabes como leerlas pero quedarán como tu mirada azul que transforma todo en belleza astral", le escribió el actor chileno a su hija de dos años en Instagram.

Y continuó: "Eres arcoíris y vida, eres mi flor que nace de los versos más bellos. Eres mi hija Magnolia que ya cumple dos años y que agita los mares. Te amo".

En menos de una hora, la publicación superó los 100 mil likes y suscitó miles de comentarios que saludaban a la pequeña, fruto de su relación con La China Suárez.

Por su parte, la actriz también le dedicó un posteo a "su amor más chiquito" a quien definió como la beba más buena onda del mundo. "La que está mandándose siempre una cagadita, la que come brócoli como chupetín. La que vino a seguir enseñándome. La que no se me despega ni un segundo. La de los abrazos más calentitos. Te amo con todas mis fuerzas mi Magnolia preciosa".