La Tigresa del Oriente fue plantada minutos antes de casarse en televisión

29 de abril de 2019

El último fin de semana, la Tigresa del Oriente iba a ser la protagonista de un gran evento de la televisión peruana: se casaría en vivo con Elmer Molocho, su novio 45 años menor que ella.

Sin embargo, la producción del programa de Magaly Medina, que llevaría adelante la boda en su estudio, averiguó que el hombre ya tenía mujer y tres hijos, y se acercó a su casa para contactar a la familia.

Al llegar, fueron agredidos y descubrieron que Elmer continuaba viviendo con su ex porque no tenía a dónde ir, pero que se había separado y que la Tigresa estaba al tanto de esta realidad. Sin embargo, el novio anunció que no iba a casarse, al menos que Magaly le pidiera disculpas por exponerlo en la televisión.

Mientras esto sucedía y Elmer se escapaba en vivo del canal, la cantante lo miraba por un televisor y era peinada por su peluquera para su casamiento. Finalmente, el evento fue cancelado y, ya sin su vestido de novia, la Tigresa se sentó frente a la conductora.

"Antes de comprometernos, muchas veces hemos terminado. Dijimos que no iba a más. No sé por qué hace esto. Ahora también. Cuando dijo 'No me caso', casi le dije 'Yo tampoco me caso'", reveló la cantante peruana.

"¡A mí no me afecta, yo soy una tigresa para afrontar todos los retos imposibles para personas, pero, para la Tigresa, ¡un zarpazo y la vida continúa!", concluyó a los gritos y con humor.