El drama que vive Mickey Rourke: corre riesgo de ser desalojado de su casa y armó una colecta para juntar dinero

Mickey Rourke, figura icónica del Hollywood de los años 80 y protagonista de históricas películas como Iron Man, atraviesa una compleja situación financiera y legal. Según se conoció en los últimos días, el actor enfrenta la posibilidad inminente de ser desalojado de su residencia en Los Ángeles al deber varios meses de alquiler.

El caso tomó trascendencia el pasado 18 de diciembre cuando Eric Goldie, propietario del inmueble, le envió una notificación formal al artista en relación a una cuantiosa deuda de 70 mil dólares. De no pagar ese monto, Rourke debía abandonar su hogar en un término de tres días.

El calvario que vive Mickey Rourke Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Si bien el desalojo no se concretó de inmediato debido a una serie de tecnicismos legales que invalidaron la notificación inicial, fuentes cercanas al caso indicaron que el demandante avanzará con una nueva acción judicial para dejarlo desamparado a Mickey. Esta demanda no solo busca la recuperación de la vivienda, sino también el pago de los intereses y las costas legales generadas por el proceso.

A raíz de la imposibilidad de poder costear ese monto, Mickey, junto a una amiga llamada Liya-Joelle Jones, armaron una colecta solidaria en la página GoFundMe en busca de generar un ingreso para solventar la morosidad que acarrea el actor.

“Mickey se enfrenta a una situación muy real y urgente: la amenaza de desalojo de su hogar. Esta recaudación de fondos se crea con el permiso de Mickey para ayudar a cubrir los gastos inmediatos de vivienda y evitar que esto suceda. Mickey Rourke es un ícono, pero su trayectoria, por dolorosa que sea, también es profundamente humana”, describió una parte del comunicado que apareció en esta reconocida página de colectas.

La colecta que busca sanear las finanzas de Mickey Rourke

Y, siguió: “Es la historia de alguien que lo dio todo por su trabajo, asumió riesgos reales y pagó costos reales. La fama no protege contra las dificultades, y el talento no garantiza la estabilidad. Lo que queda es una persona que merece dignidad, vivienda y la oportunidad de recuperar su equilibrio”.

“El objetivo es simple: brindarle a Mickey estabilidad y tranquilidad durante un momento extremadamente estresante, para que pueda quedarse en su casa y tener el espacio para recuperarse. Cualquier donación, sin importar la cantidad, marcará una gran diferencia. Y si no puede contribuir, compartir esta página es de gran ayuda y se agradece profundamente. Muchas gracias por su amabilidad, compasión y apoyo”, cerró la solicitada que, hasta el momento, recolectó una suma de 56 mil dólares, un monto que se acerca a la deuda detallada anteriormente.

Mickey Rourke afronta una delicada situación económica

La intención de la movida solidaria es llegar a los 100 mil dólares, una cifra que cubriría las deudas y los intereses por morosidad. Además de esta iniciativa, Mickey busca reinsertarse en la industria televisiva. Su última aparición fue en Gran Hermano Famosos de Reino Unido, donde tuvo una breve estadía y fue expulsado por mostrar una conducta inapropiada que atentaba contra la competencia y la convivencia con los demás participantes.

Con una infancia marcada por los abusos de su padrastro, quien ejercía violencia física sobre él, Rourke se encuentra en un momento delicado de su vida, donde deberá juntar valor y conseguir el dinero necesario para no quedar en la calle.