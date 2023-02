escuchar

La entrada de los familiares a Gran Hermano (Telefe) no solo le agregó emoción al juego (ya que ingresaron para competir en una extraordinaria prueba del líder) sino que también fue una fuente nueva de entretenimiento para los participantes quienes, después de cuatro meses de convivencia, ya estaban a punto de quedarse sin temas para conversar. Sin embargo, también generó charlas incómodas y momentos tensos como cuando, en plena cena grupal, Lucila “la Tora” Villar mandó al frente a su mamá.

La Tora mandó al frente a su mamá y reveló cuál es su participante de Gran Hermano favorito

A pesar de que no tienen permitido compartir información del exterior, los familiares entraron al juego a sabiendas de lo que sucedía dentro de la casa, tienen detalles sobre lo que pasa en el exterior y de quiénes son los jugadores preferidos de la audiencia. Pero hay una participante que también tiene ese privilegio y se trata de la Tora, quien fue eliminada y volvió a entrar por el repechaje.

Es por eso que sabía cuál era el jugador favorito de su mamá -información que consideró lo suficientemente irrelevante como para compartirla- y no dudó en mandarla al frente mientras cenaban en grupo. “Decía: ‘No puede salir tan bien de la pileta’. No sé, capaz que estaba todo pintado: ‘El maquillaje de mariposa le queda bien’, decía. ‘Mirá lo que le queda ese quimono’, decía. Lo volvía loco. ‘Qué pibe lindo’, ‘Que rico olorcito’”, dijo, en referencia a Marcos Ginocchio.

La Tora reveló que Marcos es el jugador favorito de su mamá (Fuente: Telefe/Captura de video)

Sin vergüenza, Gladis acotó: “No se habrá asustado porque debe estar acostumbrado, ¿o no? No te pongas colorado”. Aunque madre e hija continuaron como si nada, el salteño decidió no responder y, en ese momento, Nacho Castañeras -pareja de la Tora dentro de la casa- se paró y salió al patio, gesto que para muchos indicó molestia por no ser el favorito de su suegra.

