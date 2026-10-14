La triste carta de despedida que compartió la exnovia de RJ Mitte tras la muerte del actor: “No puedo creer que esto sea verdad”

En 2008, RJ Mitte irrumpió en la pantalla chica como parte del elenco de Breaking Bad y se ganó el cariño del público tanto por su talento como por su sensibilidad y su lucha por visibilizar la discapacidad. Durante su infancia fue diagnosticado con parálisis cerebral y en la ficción interpretó a Walter White Jr., el hijo de Walter White (Bryan Cranston), que tenía la misma condición que él. Este cariño se sintió más que nunca luego de que se hiciera pública su muerte. Falleció el pasado lunes 12 de octubre en Brownsville, Texas, a los 34 años y, mientras aún se investiga el caso, los primeros reportes indican que se habría tratado de un suicidio. En las últimas horas, su exnovia compartió en redes sociales unas emotivas palabras para describirlo y relató la especial relación que tuvieron durante la adolescencia.

“Me enamoré por primera vez a los 18 años. RJ fue la primera persona que me enseñó cómo se supone que un hombre debe tratar a una mujer. Fue la primera pareja que me ayudó a crecer y me hizo sentir imparable”, escribió Saint Sasha el martes 13 de octubre en su cuenta de Instagram. “Tenía uno de los corazones más bondadosos y excepcionales que jamás tuve el privilegio de conocer, y seguía siendo mi amigo. No puedo creer que esto sea verdad”, continuó.

Saint Sasha, la exnovia de RJ Mitte, compartió una emotiva carta de despedida para el actor (Foto: Instagram @saintsashaa)

“Jamás, en ninguna vida, podría olvidarme de él ni de cómo me hacía sentir. Fue único e irrepetible. Gracias por todo, infinitamente, RJ. Te quiero, amigo”, sentenció y optó por cerrar los comentarios de la publicación. Sus palabras estuvieron acompañadas por dos fotos que se tomaron durante su relación, localizadas en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México.

"Fue la primera pareja que me ayudó a crecer y me hizo sentir imparable", expresó la joven (Foto: Instagram @saintsashaa)

Al momento de su fallecimiento, RJ Mitte llevaba un año comprometido con su novia Kennedy Suarez, con quien convivía en Brownsville y llevaba alrededor de seis años de relación. “Estoy encantado de haber encontrado a mi alma gemela, mi compañera de vida, que me inspira a superarme, sin importar lo que estemos haciendo”, le había dicho a la revista People. La propuesta de casamiento tuvo lugar el 10 de octubre de 2025, día del cumpleaños número 30 de ella, durante una gala benéfica en Carlsbad, California, destinada a recaudar fondos para United Cerebral Palsy de San Diego.

RJ Mitte se había comprometido con su novia Kennedy Suarez en octubre de 2025 Instagram (@rjmitte)

“Aprendí que el amor no siempre es un camino de rosas. Para mí, se reduce a la confianza y a creer el uno en el otro, sin importar la situación: en los buenos momentos, en los malos y en todo lo que hay entre medias. Siempre agradecí todo el amor y la amabilidad que recibí a lo largo de los años, pero Kennedy me dio el mayor amor incondicional —ese tipo de amor que se mantiene firme sin importar por lo que pasemos o a qué nos enfrentemos—, y lo afrontamos todo juntos. Nunca voy a dejar de apoyarla y elevarla tal como ella lo hizo conmigo. ¡Estoy deseando ver lo que nos depara el futuro!”, expresó el actor en sus redes sociales luego de que la noticia se hiciera pública. Hasta el momento, la joven no se pronunció respecto al fallecimiento de su prometido y decidió cerrar sus redes sociales.