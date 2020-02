La triste razón por la que el actor de Querida, encogí a los niños dejó el cine

Rick Moranis, protagonista de "Querida, encogí los niños" debió dejar la actuación tras el clásico film familiar. Crédito: Archivo

Querida, encogí a los niños (1989), se convirtió en un verdadero clásico del cine infantil. La película, que cuenta la historia de Wayne Szalinski, un científico que accidentalmente convierte a sus hijos en miniaturas, inspiró dos secuelas, un programa de televisión e incluso tres atracciones en los parques de Disney.

A 31 años de su estreno, Disney actualizará la historia protagonizada por Rick Moranis y Marcia Strassman con una nueva versión del éxito que consolidó las carreras de ambos actores. El trabajo de Moranis, sobre todo, tomó gran notoriedad con el film, que se convirtió en uno de los más recordados de la década.

Si bien el futuro del actor se vislumbraba brillante a partir de esta película, Moranis debió dejar el mundo del espectáculo siete años después de su estreno. ¿La razón? Quiso dedicarse 100% a su familia luego de que Ann Belsky, la diseñadora de indumentaria con la que estaba casado, falleciera a raíz de un cáncer en 1991.

"Me tomé un descanso que se transformó en un descanso un poco más largo. Pero no era que no estuviese interesado en nada, estaba interesado en lo que encontraba interesante y seguía aceptando algunos ofrecimientos de cine y televisión, si es que cuadraban con mis intereses. Este tipo de cosas pasa todo el tiempo. La gente hace ajustes en su vida, se cambia de carreras y se muda a otra ciudad. Eso es todo lo que hice", declaró en 2015 a The Hollywood Reporter, en relación a la decisión de dedicarse a la crianza de sus hijos Rachel y Mitchell.

Después de rechazar el reboot de Los Cazafantasmas, película en la que también participó, Moranis accedió a volver a integrar el elenco de la nueva versión del entrañable film. "Antes de tomar el descanso yo estaba trabajando con gente verdaderamente interesante. Y pasé de eso a estar en casa con un par de niños pequeños, con un estilo de vida diferente", le dijo Moranis a la prensa sobre su decisión profesional. "Pero eso era lo importante para mí. No tengo arrepentimientos. Mi vida es fantástica".