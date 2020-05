Jimena Barón compartió con sus seguidores una reflexión personal por la elección de Momo de pasar la cuarentena con su papá

"Si la pregunta es si voy a tomar vino todas las noches, la respuesta es sí", fue la afirmación de Jimena Barón tras comunicar en las redes su tristeza luego de que su hijo Morrison -apodado Momo - le avisara que prefiere pasar la cuarentena en la casa de su papá, el futbolista Daniel Osvaldo .

"No puedo competir con la casa de mi ex, por ende, mi hijo no quiere volver a mi casa porque no tengo pasto, ni metegol, ni pool, ni una mierda", comenzó diciendo mientras la pantalla mostraba cómo comenzaba a descorchar una botella de vino. "Así que estoy acá, sola", continuó explicando.

El descargo de Jimena Barón por la cuarentena de Momo en la casa de Dani Stone 01:02

Video

"No puedo juzgarlo porque con el humor de mierda que tengo, tampoco le voy a exigir que venga a pasar la cuarentena conmigo. Pero si la pregunta es si voy a tomar vino todas las noches, la respuesta es sí. Es una decisión", detalló.

"Hay gente que empieza astrología online, hay gente que empieza terapia online, que lee, que medita, yo voy a tomar vino todas las noches", concluyó de manera trágica cómica para luego compartir una selfie con su copa de vino.