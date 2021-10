La TV Pública transmite la final argentina de la Batalla de Gallos

Un dato resulta clave para entender cómo el freestyle en general y la Red Bull Batalla de los Gallos en particular se convirtieron en un evento de interés nacional: por segundo año consecutivo, la final nacional será transmitida por la TV Pública. A las 17 de este sábado 30 de octubre, 16 de los freestylers más destacados de la Argentina competirán por el título de la competencia de rimas improvisadas que, a 15 años de su primera edición, se ha convertido en la más importante de habla hispana. La jornada también podrá verse, como ya es costumbre, desde YouTube a través del canal oficial de Red Bull Batallas.

“A mí sí me gusta hablar de evolución”, dice DJ Stuart, histórico DJ de freestyle y también productor de la Red Bull Batalla de los Gallos. “El hecho de que sea televisado, de ver cómo se perfeccionó el formato y la producción en estos años te dan la pauta. Antes era prácticamente la única competencia que había entonces tenías que esperar todo un año para ver a los freestlyers en un contexto así, ahora, con la profesionalización, tenés muchísimas oportunidades y eso también hizo que se hayan desarrollado mucho los competidores”.

Incluso para quien no haya visto nunca una competencia de freestyle, la Red Bull Batalla de los Gallos se sostiene todavía como el ideal por duración, formato y dinámica. “Hay una energía que es única, sobre todo cuando es presencial”, dice Stuart. “Siempre digo que en 2017 Wos hizo que la temperatura del lugar levante tanto que se empañaron los lentes de las cámaras en apenas 20 segundos. Ahora que es virtual hay otros aspectos a disfrutar, como la producción por ejemplo. Pero siempre es un evento que tiene todo el sentido de una reunión familiar del hip hop”.

En su carácter de DJ, Stuart conecta con el lado musical de los freestylers, y explica que ese es un buen aspecto para que quien no sea un experto en el tema tenga en cuenta como puerta de entrada a la disciplina. “Trueno ganó en 2019 por el flow musical que tiene”, explica. “No tuvo grandes punchlines pero rapeó con tanta seguridad que parecía que estaba grabando un disco en vivo, se le notaba todo lo rapero que es por esa capacidad de fluir sobre cualquier base, y eso cautivó a todos”.

Trueno y Wos son algunos de los nombres que trascendieron el freestyle para dedicarse a la música, pero Red Bull ha visto batallar nombres que hoy son parte grande de la historia de la escena, como Dtoke (que será jurado en esta edición), Papo, Kódigo y el propio Frescolate, campeón de la primera edición. Por eso, Stuart celebra la cantidad de nombres nuevos de esta edición (habrá siete debutantes): “Creo que esta es realmente un punto pivot en batallas, hay un montón de incorporaciones nuevas. El año pasado no se dio porque había mucha gente consagrada como Dani o Acru, claramente no era de recambio”. De las caras nuevas, Stuart arriesga que Barba Roja y Jesse son los que “darán que hablar”.

Del lado de los históricos, sin dudas sobresale un nombre: Tata. Defensor del título de 2020 y también campeón en 2012, intentará convertirse en el primer tricampeón argentino de la competencia. Sin embargo, él mismo aclara que no se ve como candidato. “Para mí es parecido al año pasado”, dice. “Este año, si de alguien piensa que no va a ganar, ese soy yo. Mi nombre no aparece entre los favoritos de nadie, pero eso es mejor, voy con menos presión, es lindo que no haya millones de personas esperando que suceda”.

A sus 33 años, Tata es un viejo lobo de la escena y por su perfil de vieja escuela a la hora de rimar, se destacó el año pasado ante una nueva generación que creció con la profesionalización de la disciplina como un hecho consolidado. De hecho, en el minuto más viral y memorable de la Red Bull 2020, soltó unas rimas que quedaron en la historia y definieron su distancia generacional “Mirá, tengo que cambiar pañales, levantarme a las tres y media de la mañana / ir a laburar, hacer un montón de cosas en mi casa / A vos mamá te hace la comida y te dice ‘Está lista’ / Yo, mientras le hago upa a mi hija, imagino un gran freestyle”, disparó frente al joven Kusa, más de 10 años más joven que él.

“A veces es difícil pegar constancia en ese nivel de expresión”, dice Tata sobre su forma de rapear, que siempre promete rimas históricas pero que también carece de la regularidad de los patrones más deportivos, en donde los punchlines son más constantes. “Depende de mi conexión con el momento, para mí la parte técnica funciona sola, pero tengo que estar concentrado para que pueda bajar esa rima que no sé cómo va a funcionar hasta que lo hago ahí, pero es lo divertido, aunque a veces no sale”.

Una cosa sí se repite siempre para Tata en el arte de la improvisación y es la sorpresa con lo que sale en el momento. “Hay veces que salen rimas muy complejas que después cuando las miro digo ‘¿Cómo mierda hice esto?’”, cuenta. “Porque en el momento de la talla todo es muy intenso, pasa ta rápido que no te das cuenta. Es muy raro cómo funciona la memoria”.

Aunque no se vea como candidato, Tata es consciente de su lugar en la escena y del respeto de sus pares después de tantos años de batallas, y también de ausencias. “Creo que el reconocimiento es más a mis rimas que a logros que obtuve, porque más allá de que haya ganado o perdido, hay cosas que la gente las adoptó como propias, las memoriza y las disfruta. Por ahí no se logra el cometido pero es algo que no manejo, es flashero eso y que incluso los mismos pares me recuerdan cosas que han quedado en el tiempo”.

Pasó más de una década en el circuito para Tata pero todavía no cree que sea tiempo para mirar hacia atrás y hacer demasiados balances, pero sí entiende su carrera dentro del contexto y el desarrollo de las batallas. “El trayecto de competencia y de ausencias lo entendés a medida que pasa el tiempo”, dice. “El equilibrio tiene que ver con eliminar barreras de pereza de no querer fijarte qué pasa y tomar decisiones. Y también sucede que el profesionalismo acá es muy reciente, entonces todavía está la pregunta de si se sigue o no. Pero estoy muy contento, miro atrás y digo ‘Mirá donde estoy’. Todo pasa muy rápido y en poco tiempo, eso me pone feliz”.