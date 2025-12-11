La verdad oculta que forzó a Raven-Symoné, estrella de Disney, a abandonar Hollywood en la cúspide de su carrera

Raven-Symoné empezó a ser un rostro conocido a sus cuatro años, cuando a finales de la década de los 80 interpretó a Olivia Kendall en la sitcom The Cosby Show. Sin embargo, el estrellato global llegó con Es tan Raven (2003-2007), lo que la convirtió en la primera mujer negra más joven en tener un programa con su nombre en la televisión. Pero justo cuando estaba en la cresta de la ola, la actriz tomó una decisión radical: hacer una pausa notoria en su carrera que cambió su vida para siempre.

Raven-Symoné en The Cosby Show

La intérprete, quien cumplió 40 años el último 10 de diciembre, visitó el mes pasado el pódcast Sorry We’re Cyrus y se sinceró sobre el motivo que la alejó de los sets de filmación. Según relató, la fama le dejó un profundo “trauma”, ya que desde una edad muy temprana tuvo que lidiar con el constante y cruel escrutinio público sobre su cuerpo adolescente.

Raven-Symoné en el podcast Sorry We're Cyrus (Foto: Captura YouTube)

Tal como contó, desde la producción le advertían regularmente que “tuviera cuidado” con lo que comía, lo que la hacía percibir que “todo el mundo sentía que podía decir cualquier cosa sobre vos cuando cumplís 15 años”.

Pero las presiones no terminaron allí. La estrella de Disney aseguró que se sintió obligada a ocultar su sexualidad durante años, dándose cuenta de que era lesbiana tres años antes de hacerlo público. Mantuvo su orientación en secreto porque, en ese momento, no era “vendible” y tenía miedo que aquello manchara la “marca Raven-Symoné” que había construido durante tanto tiempo.

Raven es una de las reconocidas caras de Disney

En ese sentido, es que decidió tomar medidas drásticas para proteger su salud mental. “Llevo muchas máscaras puestas, voy a mucha terapia y me mantengo sola”, dijo en el ciclo. Su decisión fue un acto de defensa, cuando entendió que lo mejor era hacer su trabajo e irse a su casa, ya que “hay demasiados estereotipos que pueden surgir cuando tomás la vida de Hollywood como tu trabajo real”.

Esta toxicidad se extendió a su intento de incursionar en la música. La ex Cheetah Girl afirmó que su carrera como cantante nunca despegó como la de otras estrellas de Disney porque se negó a seguir las reglas impuestas por los ejecutivos. “El atuendo obligatorio era el traje de baño”, explicó y agregó: “Y no me voy a poner uno”. Raven consideró que había una época en la música donde “cuanto más desnudo estabas en el escenario, mejor era”, y ella simplemente se negó a participar en esa dinámica.

Raven-Symoné y Miranda Pearman-Maday se casaron en 2020 Instagram @ravensymone

Además, se enfrentó a comentarios degradantes por parte de su propia discográfica: “Alguien literalmente le dijo a mi madre: ‘Está tan gorda. ¿Cómo puede aguantar tanto tiempo en el escenario?’”. Ante estas experiencias, la actriz dijo que decidió simplemente “dejar esto” y buscar un camino que le permitiera protegerse.

Fue esta necesidad de establecer límites y mantener su autonomía lo que la llevó a tomar medidas drásticas. Si bien aquella pausa fue una estrategia de supervivencia, Raven-Symoné regresó a la industria en sus propios términos. Hoy, la actriz se mantiene activa, protagonizó el spin-off de Disney La Casa de Raven (Raven’s Home) y tiene su propio pódcast junto a su esposa, Miranda Maday. De esta manera, encontró el equilibrio entre su carrera y su bienestar personal, lejos de la toxicidad que la obligó a dejar Hollywood.