Protagonizó un éxito de Disney con Selena Gomez, se alejó por un tiempo y reapareció en el casamiento de la actriz

El casamiento de Selena Gomez y Benny Blanco tuvo como estrellas invitadas a Taylor Swift, Ed Sheeran y Camila Cabello, entre otras. Sin embargo, la actriz y cantante también quiso que a su celebración asistieran personas que fueron muy importantes a lo largo de su vida, como fue el caso de su papá de ficción cuando daba sus primeros pasos en la televisión, David DeLuise, quien asistió con su esposa, Julia, y ambos compartieron todos los detalles del evento del año.

David DeLuise es recordado por miles de fans de Selena por interpretar a su padre en la serie adolescente de Los Hechiceros de Waverly Place (Disney), la cual se estrenó en el año 2007 y estuvo al aire por cinco años. El éxito fue de tal magnitud que incluso se crearon dos películas, que desarrollaron el final de la mágica historia. Tras este fenómeno global, David tuvo algunos papeles pequeños en Hollywood, pero decidió abocarse a su familia y abrir una cafetería en California a la cual nombró The Big Foot Cafe.

David DeLuise interpretó al padre de Selena en Los Hechiceros de Waverly Place (Foto: Instagram @daviddeluise)

Emocionado por la invitación de Selena Gomez y el día mágico que vivió junto a sus excompañeros de trabajo, el actor decidió hacer una emotiva publicación en su cuenta de Instagram que se volvió viral en redes sociales. "He estado fuera de las redes sociales durante dos meses, pero tuve que volver para felicitar a @selenagomez y @itsbennyblanco por su boda. Fue un día perfecto, lleno de amor y alegría“, comenzó.

“Mi esposa @jules_rules_berlin y yo tuvimos el honor de asistir, y nos divertimos mucho bailando toda la noche en la boda de mi ‘falsa hija’. Estoy tan feliz de tener ahora un ‘falso yerno’“, bromeó. A su vez, recordó cómo fue que conoció a Selena cuando era recién una niña que soñaba con triunfar en televisión. ”Cuando empecé a trabajar con Selena, solo tenía 14 años. Ahora es una esposa, comienza su nuevo viaje con un hombre maravilloso a su lado. Y ojalá algún día sea un falso abuelo“, exclamó.

David DeLuise agradeció la invitación a Selena Gomez y le dedicó un emotivo posteo en Instagram (Foto: Instagram @daviddeluise)

“¡Fue maravilloso bailar con @jenniferstone y @maria_cb y su familia! También pasamos tiempo con @taylorswift. Cuando filmábamos Hechiceros conocí a Taylor. Todos fuimos a los bolos y ella era dulce, genuina y realista, y ahora es exactamente la misma. Sin cambios por todo su éxito. ¡Vamos Chiefs!“, recordó con cariño.

En su publicación mostró los outfits que lucieron con su esposa y los mejores momentos junto a sus amigos antes de ingresar a la fiesta secreta. David DeLuise fue una de las pocas celebridades consultadas por la prensa norteamericana que se animó a dar detalles del exclusivo evento. En una entrevista a People, explicó que si bien con su esposa fueron invitados por la propia Selena Gomez con mucho tiempo de anticipación, no fue hasta unas semanas antes que le llegó la invitación formal en la que se le ofrecían dos hoteles para hospedarse.

El actor disfrutó de los agasajos que le dieron en su llegada al lujoso hotel (Foto: Instagram @daviddeluise)

“Sabíamos que nos recogerían a una hora determinada en uno de esos hoteles y que luego iríamos directamente a la boda”, aseguró Julia DeLuise, quien al igual que Selena tiene raíces mexicanas. El hotel en el que se hospedaron fue el The Ritz-Carlton de Santa Bárbara, el cual solo una noche puede valer un millón y medio de pesos. Felices por conocer su habitación, la pareja fue trasladada a las pocas horas con todos los invitados al Vivero Sea Crest, donde se llevó adelante la ceremonia principal. “El esfuerzo que pusieron los organizadores de la boda, la forma en que organizaron todo esto, fue una locura. Bailamos muchísimo, fue increíble. Bailamos junto a Lizzo y junto a todos esos otros famosos”, remarcó la mujer.

David también coincidió con su mujer que el mejor momento de la noche fue bailar con gran cantidad de estrellas a las cuales admiran, tanto ellos como sus hijos. “Bailar fue mi parte favorita”, indicó. Pero explicó que la emotividad del festejo lo hizo lagrimear en gran cantidad de ocasiones, al punto que pensó que debería haber llevado un pañuelo. “Todo lo que se dijo fue maravilloso. Y cuando abrieron el telón por primera vez en el día, salió el sol y se puso el sol detrás de ella. Fue como si le dijeran: ‘No te preocupes, que salga el sol’. Lloré, por supuesto, todo el tiempo”, recordó sobre el momento en que los novios intercambiaron sus votos.

Su participación en la fiesta de Selena Gómez llenó de emoción a los fanáticos de la actriz y cantante (Foto: Instagram @jules_rules_berlin)

El motivo por el que las únicas fotos y videos que guardan son aquellas que se hicieron antes de la ceremonia es porque al ingresar a la fiesta, una de las condiciones que pusieron los novios para todos sus invitados fue que dejaran sus celulares guardados. “Llegabas, te quitaban el teléfono y lo guardaban en una especie de bolsita, te daban un número y podías recogerlo más tarde. Eso fue una de las cosas que hizo que toda esta experiencia fuera tan mágica porque no estabas pensando en ello”, explicó Julia, que también le dedicó unas bonitas palabras a Selena en su perfil de Instagram.

Pero lo que más los asombró es que Taylor Swift, la mejor amiga de Selena Gomez y una de las cantantes más escuchadas en todo el mundo, se tomara el tiempo de ir a saludarlos y les recordara momentos de cuando compartió junto a David en la época de Los Hechiceros de Waverly Place. “Estar cerca de Taylor, es simplemente increíble. Me encanta la energía que emanaba de ella”, aseguró el actor; a lo que su esposa sumó: “Se acercó mientras esperábamos a que Selena llegara para casarse, y conoce a Jennifer (Stone), así que vino directamente hacia nosotros. Cuando entró, ya había mucha gente, pero fue como si se abriera el cielo y descendiera un ángel y era ella. Entró, se acercó a nosotras y conversamos“.