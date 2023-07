La verdadera historia de Nothing Compares, la canción que hizo famosa a Sinéad O’Connor

escuchar

De cuatro décadas de carrera, Nothing Compares 2 U (Nada se compara contigo), el sencillo que hace parte del álbum I Do Not Want What I Haven’t Got, es la canción más popular de Sinéad O’Connor, fallecida este 26 de julio a los 56 años.

La canción ocupó el primer lugar en varios países del mundo y, en 1990, se llevó el título de la canción número uno del año en los Billboard Music Awards, además de tres nominaciones al Grammy para O’Connor.

En 2003 médicos diagnosticaron que la artista sufría de trastorno bipolar debido a su personalidad desequilibrada Foto: AFP

Originalmente, la canción fue escrita y grabada en 1984 por el cantante estadounidense Prince, quien, en lugar de publicar la canción, la cedió a una banda de su disquera que no tuvo mucho éxito.

No fue hasta que Sinéad tomó la pieza original y la modificó que dicha canción se volvió un éxito internacional. De hecho, Chris Hill, codirector del sello discográfico de O’Connor, dijo en 2009 que la primera vez que escuchó la versión de la irlandesa se sintió profundamente conmovido.

Tras el éxito de la canción, O’Connor afirmó no haber tenido una buena relación con el cantante estadounidense, de hecho, reveló que llegaron a pelearse físicamente.

El video, fue otra sorpresa para el mundo, ya que, según afirma BBC en uno de sus artículos, fue la primera vez que muchas personas veían a al rebelde cantante que había comenzado como música de protesta.

Lo que en ese momento llamó la atención de muchos fue ver a O’Connor con la cabeza rapada, algo que ella hacía para desafiar los estereotipos de belleza femenina de la industria.

Una de las escenas más populares del video es la de O’Connor llorando tras el verso “Todas las flores que plantaste, mamá, en el patio murieron cuando te fuiste”, la cantante reveló a la revista Rolling Stone que se trató de un llanto verdadero, por el hecho de que recordó a su madre que había fallecido en 1985 por un accidente de tráfico.

