La Voz Argentina: quién es Gabriel, el veterinario que dejó al jurado sin palabras

La Voz Argentina 2025 arrancó con todo y el exitoso reality de canto ya empezó a mostrar el talento que convoca en cada edición. Dentro de los participantes de la primera jornada se destacó Gabriel Franchelli, un veterinario que eligió una difícil canción con la que mostró todo su caudal vocal y maravilló a los jurados, que se pelearon por tenerlo.

En la pantalla de Telefe, el certamen volvió con una propuesta renovada y llena de sorpresas donde ya se empezaron a vislumbrar nuevos talentos que van a emocionar al público. No solo hubo grandes performances artísticas, sino también historias de vida muy cautivantes.

El participante de 38 años eligió seguir con Lali en el concurso (Captura: @LaVozArgentina)

Uno de los participantes que se llevó toda la atención en la primera noche fue Franchelli, de 38 años, que cantó “Defying Gravity” de la película The Wicked, que es interpretada por la cantante estadounidense Ariana Grande.

Fue el nuevo conductor del certamen, Nicolás Occhiato, el encargado de ir a buscar al participante. Lo fue a visitar junto a su perro Carlitos a la veterinaria de Franchelli, que se definió como un amante de los perros.

Según contó, a los 16 años los padres lo mandaron a estudiar Veterinaria, pero su sueño era dedicarse al arte. “Apenas agarré mi primer laburo, me pagué mis clases de canto”, aseguró. “Mi sueño es llegar hasta donde Dios me quiera llevar, no me pongo un límite”, afirmó el participante, que fue acompañado por sus padres al piso del programa.

Ante la gran presentación de Franchelli, todos los jurados se dieron vuelta: Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y el dúo Miranda! (integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas) apretaron el botón rojo. Allí se inició una hilarante situación en la que los jurados se pelearon por quién iba a quedarse con el cantante. Finalmente, Gabriel terminó eligiendo el “team Lali”.