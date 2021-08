El reencuentro de Germán Kraus con Dibu, a 25 años de la exitosa serie: “¿Qué hacés, papá?”

El programa de este lunes de Los Mammones (América) apostó por la nostalgia. Germán Kraus, el invitado de la noche, se reencontró con Dibu, el personaje animado con quien compartió la tira Mi familia es un dibujo, en 1996 por Telefe.

“Dibu no era un dibujito, Dibu existe y está acá con nosotros”, anunció Jey Mammon antes de que la figura del pequeño niño pelirrojo apareciera en pantalla, sentado junto al actor. “¿Qué haces, papá? Tanto tiempo. Hablo así porque tengo 49 años y sabés como estuve fumando... Dos atados por día”, comentó el dibujo, que tenía un tono algo distinto al doblaje original. “Estás muy mal mantenido”, observó, entre ristas, Kraus.

“Perdoná que no paro de hablar, pero (el dibujo) mueve la boca todo el tiempo”, admitió la voz detrás del personaje, mientras en el estudio no podían dejar de reír. “¿Sabés qué fue de la vida de Fleco y Male? Nos vamos de joda los cuatro”, continuó Dibu, haciendo referencia a la campaña contra el consumo de drogas que se veía en la televisión en aquella época.

“Germán Kraus, ¿puede ser que te haya visto en Tinder?”, lanzó, a lo que el actor respondió con una clara negativa. “Te extraño, Germi”, agregó. “Yo también”, contestó Kraus. “No me banco más a Jey Mammon, me voy”, bromeó antes de desaparecer. “Histórico, increíble”, remarcó Gabriel Schultz, uno de los panelistas del ciclo. “Muy bueno”, comentó Kraus con una sonrisa en el rostro.

