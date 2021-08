El inesperado pedido de Lali Espósito en La Voz: “¿Nos casamos en marzo?”

Lali Espósito protagonizó uno de los momentos más divertidos desde que comenzó La Voz Argentina (Telefé). Luego de que Jacinta Sandoval y Jéssica Amicucci se enfrentaran en los knockouts, los jurados dieron sus más sinceras opiniones intentando ayudar a Montaner en su decisión final.

“¿Por qué las pusiste juntas?”, se quejó Soledad Pastorutti. “Estuvieron espectaculares las dos. Me perdí en un momento, estaba escuchando pero no evaluando. Qué sé yo qué hicieron, a mi me hicieron pasar un momento espectacular. No podría elegir una u otra, fue muy parejo”, indicó la folclorista.

Mau & Ricky, por su lado, recordaron el paso de Amicucci por su equipo y le pidieron disculpas por si en algún momento se sintió incómoda al ser eliminada. No obstante, sus elogios estuvieron dirigidos a Jacinta y coincidieron en haberse quedado “completamente en shock” con su talento.

El inesperado pedido de Lali Espósito en La Voz

Pero cuando llegó el turno de Lali Espósito, además de elogios y devoluciones, se vivió un momento de muchas risas. “Impresionante. Va a ser doloroso que tengas que elegir a una sola porque la partieron”, comenzó. Pero luego, dirigió su mirada a Jacinta Sandoval. “Debo decir algo muy francamente. Si bien Jesica, impresionante tu talento, los lugares a los que llegaste... no es nada fácil cantar esa canción, estuviste a la altura pero debo decir que estoy absolutamente enamorada de Jacinta a otro nivel”, completó.

Con una mirada cómplice, un leve suspiro y una pícara sonrisa, la protagonista de Sky Rojo miró a la participante y lanzó: “¿Nos casamos en marzo?”. Siguiendo con la broma, Jacinta aceptó su propuesta y derivó en el festejo y la alegría de la cantante.

“Ay, vamos. Conseguí algo al final en La Voz”, bromeó. “Tengo pareja de tu equipo. Me la voy a jugar y te voy a decir que creo que Jacinta es un talento que no te podés perder”, añadió mirando a Ricardo Montaner, responsable de la decisión final.

Tras mucho pensamiento, una emotiva reflexión sobre la música y elogios para ambas participantes, Montaner decidió que sea finalmente Jacinta quien continúe en competencia y represente a su equipo en los playoff. En cuanto al concurso, en los próximos días comenzará la nueva jornada y los candidatos ya se perfilan y preparan de cara a la gran final.

LA NACION