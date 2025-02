Lali Espósito fue a ver Margarita y revolucionó a todos con su reencuentro con Cris Morena

Margarita, que tu cuento valga la pena está haciendo vibrar el Movistar Arena con las 14 presentaciones que programó hasta el 16 de febrero. La secuela de Floricienta, que se estrenó primero en la plataforma de streaming Max y luego en Telefe, conquistó los corazones de cientos de miles de chicos e incluso grandes que crecieron con las producciones de Cris Morena. Entre tanta emoción que se vivió este martes 11 de febrero, Lali Espósito disfrutó del show desde unos de los palcos y causó sensación.

Margarita en el Movistar Arena Pilar Camacho

Una vez que el elenco se despidió del escenario, la intérprete de “Robertita” en la ficción que tenía a Florencia Bertotti como protagonista, se acercó a saludar a la reconocida productora. Además, se tomó una fotografía con todo el elenco, la misma imagen que generó expectativa sobre una posible vuelta de la actriz en la segunda temporada que relata el viaje de la hija de Floricienta y verdadera heredera del trono de Krikoragán.

Margarita hará 14 fechas en el Movistar Arena Pilar Camacho

“¡Explosión de magia y alegría! Qué lindo que nos volvamos a ver Lali”, fueron las palabras que escribió Cris Morena en la descripción del video que compartió en su cuenta de Instagram, donde tiene 1.6 millones de seguidores y el que se la vio abrazando a la también intérprete de Marianela en Casi Ángeles.

Lali junto a Mora Bianchi y Margarita (Foto: captura Instagram/@bycrismorena)

Además de los miles de likes, los comentarios de los fanáticos no tardaron en llegar. “¡Cris se siente tan orgullosa de ver a Lali! ¡Qué artista formó y lo talentosa que es!”; “¿Lali en la segunda temporada? ¡Dale, Crissss!”; “Te amo, Mariana. Vuelvan por fa”; “Ayyy, Margarita con la tía Robertita” y “Te amo Cris! Sos mi infancia / Adolescencia!!!! ¡Gracias por hacer siempre todo tan mágico!“, fueron solo algunos de los tantos mensajes que recibieron celebrando aquel encuentro.

El abrazo de Lali y Cris Morena (Foto: captura Instagram/@bycrismorena)

Pero esa no fue el único motivo de la velada. Una vez terminada la performance del elenco de la serie que protagoniza Mora Bianchi, Cris Morena se subió por primera vez al escenario y se mostró muy emocionada. “Qué maravilla. Son lo más divino que vi durante toda mi vida. Hola, es la primera vez que me subo a este escenario. ¿Quieren que nos saquemos una foto todos juntos?“, expresó, mientras todos gritaban de alegría.

Cris Morena se subió al escenario y fue ovacionada por sus fans

Unos días atrás y en diálogo con LA NACION, Cris Morena se refirió a lo que significaba para ella hacer sus shows en el Movistar Arena. “Lo nuevo siempre es hermoso y desafiante, sucedió la primera vez en Vélez Sarsfield o en el Gran Rex. Esta vez, si bien eso se mantiene, no me resulta nada difícil porque ellos son artistas muy talentosos, serios y trabajadores y el equipo que me rodea es el mejor equipo que hay en el país, así que estoy muy tranquila", expresó.

Y adelantó: “Quienes vean Margarita en vivo verán una potencia que, en el Movistar Arena, jamás se hizo“.

Cabe destacar que el debut del espectáculo en vivo llegó de la mano del lanzamiento de Margarita Acústico, un repertorio musical con seis canciones interpretadas por sus protagonistas. La banda sonora de la serie fue uno de los factores clave en su éxito: cuenta con 40 temas originales, 11 videoclips y canciones que ya acumulan millones de reproducciones en Spotify y YouTube.

Entre ellas, “Mucho, poquito o nada” se convirtió en la favorita del público, con más de 7,5 millones de reproducciones combinadas en plataformas digitales.