Lali Espósito aseguró que su pelea con Milei “no se suavizó” y dijo que el Presidente “cree que los artistas opinan porque les pagan”

En el marco de su presentación en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Lali Espósito asistió a un programa español y recordó su cruce con el presidente Javier Milei, cuando el ahora mandatario ganó las PASO, en agosto de 2023. La artista sostuvo que fue atacada por trolls libertarios, opinó que está “rara” la libertad de expresión en el país y dio detalles de las canciones que escribió contra el jefe de Estado.

Invitada al programa español La Revuelta, Lali le hizo un regalo al conductor David Broncano: un póster con su rostro, similar a la la portada de la canción Fanático -que le dedicó al Presidente-, en la que aparece con la cara tapada por escraches, a raíz de las críticas que sufre el presentador en redes sociales. “Para la gente que no te quiera tanto. Hay que saber hacer humor con las cosas”, dijo, antes de comentarle lo ocurrido con Milei.

El enfrentamiento de Milei con Lali 🇦🇷



Que esté en juego la libertad de expresión. Qué peligroso. Qué triste. #LaRevuelta @lalioficial pic.twitter.com/WrFz6OR7We — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 30, 2025

Broncano desconocía el historial entre Lali y el Presidente, y la cantante le contó cómo fue su cruce. “No vayas a atender cuando el demonio llama es una advertencia. Yo atendí con Fanático, con la primera canción que lancé de este álbum. Me peleé con el presidente de la nación. Él me peleó porque no le gustó una opinión muy concreta que yo di y entonces tuve que hacer una canción para responderle“, relató.

Acto seguido, contó la raíz de la disputa: “Cuando ganó las PASO yo escribí ‘Que peligroso. Que triste’. A partir de ahí se vino una persecución de sus trolls que trajo calumnias e injurias. Por un rato, quizás hasta el día de hoy pero con menos fuerza, fui el centro de hate del mismo Presidente. Él me cambió el nombre y me puso ‘Lali Depósito’ porque cree que los artistas opinan porque les pagan. Ahora estoy bárbara. Me quebré pero estoy divina".

El regalo de Lali Espósito a David Broncano

Lali Espósito también señaló que, a más de dos años del inicio, la pelea no se calmó, sino que los intercambios de comentarios todavía continúan. “La cosa no se suavizó. Si no soy yo, es otro artista. Está raro el tema de la libertad de expresión. Yo maleducada no soy. Opiné como parte de la sociedad y artista que tiene un micrófono en frente. Y lo voy a seguir haciendo. Sino lo haré con música. Un beso a mi país, que tanto quiero”, advirtió.

Por un lado, el Presidente continuó realizando comentarios contra Lali Espósito, así como a otros artistas como María Becerra, mientras que la cantante publicó en abril el álbum No vayas a atender cuando el demonio llama, el cual incluye canciones en respuesta a Milei. Una de ellas es Fanático, sobre la cual explicó: "Me hago cargo, yo elegí la narrativa de la canción, hablar de eso. No de una persona, eso está bueno decirlo. Dirigí la canción a un tipo de persona que tiene esos rasgos, ese fanático obsesivo que te odia pero que en el fondo le interesás muchísimo. Soy responsable de haber querido decir eso que digo, del video y de la ironía que maneja”.

Semanas atrás, durante su presentación en el Estadio José Amalfitani, Lali Espósito presentó una nueva canción con referencias al Presidente y realizó un gesto contra Karina Milei por el escándalo de las presuntas coimas. Durante la interpretación de Fanático, en lugar de imitar la característica pose del Presidente, tal como hace siempre, la artista levantó tres dedos de su mano derecha en referencia al 3% de la supuesta maniobra de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).