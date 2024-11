Con una frase de su último hit “Fanático”, Lali Espósito salió a respaldar, de forma indirecta, al cantante Dillom luego de que un tuitero libertario lo insultara a bordo de un avión. “Aunque te hagas el malo, te está faltando cariño...”, expresó la artista en su cuenta de X e Instagram, junto al emoji de un beso. Al mismo tiempo, compartió el cover que su colega hizo de Viejas Locas, “¿Qué vas a hacer tan sola hoy?”, junto a una foto de él.

Lali Espósito respaldó a Dillom luego de que un tuitero libertario lo insultara en un avión

“Yo entiendo qué te pasa: sos tan solo un niño. Aunque te hagas el malo, te está faltando cariño. Yo no tengo enemigos y no los necesito”, expresa la cantante, en una de las frases más punzantes de su última canción.

Cuando lanzó el tema, muchos internautas encontraron coincidencias con uno de los párrafos del escrito en el que, también desde X, le respondió al jefe de Estado, tras haberse mantenido en silencio durante meses: “Presidente, usted es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a todos a un mejor lugar. Democráticamente, acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto. No creo que el camino sea la falta de respeto y la descalificación sin sentido. Nos deseo, a todos, lo mejor; siempre. Le mando un respetuoso saludo”.

Qué pasó entre Dillom y el tuitero libertario

“Lo último que me faltaba coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillom”, escribió el tuitero libertario “La Pistarini” junto con una foto del rapero sentado en su asiento. La publicación se volvió viral rápidamente y muchas personas comenzaron a mencionar a Dillom (cuyo nombre real es Dylan León Masa), quien no dudó en salir al cruce.

“Y por qué no venís a decírmelo en la cara, tetón”, le respondió y sumó: “Decí que no tenés foto de la cara, sino te busco y te doy un sopapo. Ya pregunté por ahí y no se hizo cargo ninguno”.

Lo último que me faltaba coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillom pic.twitter.com/syhKBWUHf3 — La Pistarini (@La_Pistarini) November 7, 2024

Dillom increpó al tuitero libertario en pleno vuelo

Minutos más tarde, el cantante de 23 años compartió un video en el que reconoció al tuitero y se acercó a preguntarle por qué lo había insultado. “¿Vos sos Pistarini?”, le preguntó, a lo que el hombre respondió de forma afirmativa. “¿El que sube fotos mías a Twitter? ¿Tenés algún problema?”, agregó. Pistarini contestó “ninguno, capo, andá tranquilo”, mientras le corría el teléfono con una mano para evitar que grabara su cara.

“Te arranco la cabeza, pelotudo...”, dijo Dillom frente a los intentos del tuitero de tranquilizar la situación. “¿Ah, si? Mirá que guapo que sos ahora, pelotudo. Portate bien, ¿dale?”, cerró. “Así de guapos son en persona”, ironizó el cantante cuando compartió el momento del encuentro en sus redes sociales.

Las críticas de Lali Espósito y Dillom contra el Gobierno

En el primero de los dos días del Cosquín Rock pasado, que se realizó en la provincia de Córdoba, la cantante Lali Espósito lanzó una frase contra las críticas que recibe del Gobierno y de seguidores de Javier Milei. Dillom hizo lo propio con una frase contra el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

Desde uno de los escenarios del predio del Aeródromo de Santa María de Punilla, la artista cambió la letra de su canción “¿Quiénes son?”, que trata sobre los cuestionamientos y agresividad que recibe. “Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo”, dice la canción, pero Lali cambió las últimas palabras por “qué si vivo del Estado”.

En otro momento de la noche, el cantante Dillom, también en el Cosquín Rock, apuntó de una manera mucho más directa contra el ministro de Economía, Luis Caputo.

Mientras cantaba la canción Señor Cobranza, de Las Manos de Filippi, pero popularizada por Bersuit Vergarabat, Dillom también cambió la letra. En vez de cantar “Norma Plá a Cavallo lo tiene que matar”, cantó “a Caputo en la plaza lo tienen que matar”.

LA NACION