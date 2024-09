Lali Espósito salió a bancar a Taylor Swift contra Donald Trump

Escuchar

Lali Espósito nunca pierde la oportunidad de dar su opinión sobre temas sociales y políticos que afectan a la Argentina, ya sea frente a las cámaras de televisión o arriba del escenario. Pero esta semana, la cantante decidió tomar postura en el debate presidencial celebrado en los Estados Unidos, entre Donald Trump y Kamala Harris.

La ex Casi Ángeles compartió el posteo de su colega Taylor Swift en sus redes sociales. “The dangers of spreading misinformation (‘Los peligros de desinformar’)”, escribió Lali, en inglés. Esta peculiar frase se refiere a los problemas de fake news que vivió Taylor después de que Trump publicara imágenes generadas con Inteligencia Artificial en las que se la podía ver a la joven apoyar su candidatura.

Lali Espósito apoyó a Taylor Swift en redes sociales (Foto: Instagram @Lali)

Una de las fotos más graves era aquella en la que se podía ver a la rubia vestida como el Tío Sam junto con un texto que decía: “Taylor quiere que votes por Donald Trump”. Esto llevó a la creadora de hits como “Cruel Summer” o “Shake it Off” a pronunciarse políticamente sobre las próximas elecciones presidenciales.

“Las publicaciones de Trump me llevaron a la conclusión de que tengo que ser muy transparente sobre mis planes reales para estas elecciones como votante”, comenzó diciendo en un impactante posteo para sus más de 200 millones de seguidores alrededor del mundo. Apoyando a la candidata demócrata agregó: “Creo que es una líder con mano firme y talentosa, y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos”.

Imágenes creadas con Inteligencia Artificial del apoyo de Taylor Swift a Donald Trump (Foto: @RealDonaldTrump)

Al conocer su postura, Donald Trump no tardó en chicanearla en el programa televisivo Fox & Friends. “Su decisión era solo una cuestión de tiempo. Ella es una persona muy liberal, que parece que siempre respalda a un demócrata y probablemente pagará el precio en el mercado”, lanzó el expresidente.

Lali Espósito y su cruce con Javier Milei

Al igual que Taylor Swift, Lali Espósito también se vio envuelta en una polémica con el actual presidente argentino, Javier Milei. El mandatario la acusó de haber obtenido dinero ilícito con sus shows en distintas provincias y municipios durante el kirchnerismo. “Cobró de la del Estado. Lali Depósito cobró de varios gobernadores”, escribió el economista en su cuenta de Twitter.

Con una carta abierta, Lali le respondió diciendo: “Participé de varios shows municipales con TODOS los gobiernos, como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestro país. La cultura no solo genera muchísimo trabajo, sino que construye y narra la identidad de un pueblo y, sobre todo, genera alegría y emoción”.

“Respeto, aunque no comparto, que su plan dé la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre usted y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento”, continuó diciendo la ex Chiquititas.

“Presidente, usted es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a TODOS a un mejor lugar, democráticamente acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto”, cerró.

