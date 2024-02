escuchar

Lali Espósito respondió este jueves por la tarde a las críticas que el presidente Javier Milei vertió hacia su persona en una entrevista que brindó a LN+. En diálogo con Luis Majul, Pablo Rossi y Esteban Trebucq, el mandatario acusó a la cantante de cobrar 350.000 dólares por un show en La Rioja y la rebautizó “Lali Depósito”.

A través de una extensa publicación en X, la cantante de 32 años se “presentó” ante el Jefe de Estado y defendió su fuente de ingresos. “Señor Presidente Javier Milei. Mi nombre es Mariana Esposito, Nací en parque patricios, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Tengo 32 años y trabajo hace 22″, detalló al inicio de posteo.

Y procede a recapitular sobre sus orígenes: “Comencé a trabajar a los 10 años en televisión. Tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un éxito enorme. Esas experiencias me permitieron aprender, profesionalizarme y ganar dinero para ayudar a mi familia. Le pude comprar la casa a mis padres, Sr. Presidente.”.

“No solo eso. Pude hasta comprarme mi propia casa, algo imposible lamentablemente para muchos de los jóvenes de nuestro país”, lamenta a continuación. Y, en esa línea, enfatiza: “¿Sabe que orgullo tan grande es eso? Es un privilegio haber progresado haciendo lo que amo. Trabaje honradamente para que así sea”.

Luego, sobre sus inicios como artista musical, rememora: “Hace poco más de 10 años que me dedico a la música. Comencé de manera independiente invirtiendo lo que ganaba en mi proyecto musical. La gente lo acompaño y lo hizo crecer sin parar hasta poder hacer mi primer estadio de fútbol lleno el año pasado, evento que estuvo producido de manera privada y con mi madre y mi familia siendo parte de mi equipo de trabajo. Fue una emoción enorme”.

“Hice 5 discos que la gente recibió con amor y respeto, y que me llevaron a hacer giras hermosas, nacionales e internacionales por muchos países del mundo. Además de desarrollarme como artista, pude hacerlo como productora en ficción y darle trabajo a mucha gente, entiendo que imagina el orgullo que representa”, subraya.

Hecha esta breve introducción, Lali decide ir al choque: “No lo quiero aburrir. Lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre. Participe de varios shows municipales con todos los gobiernos, como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestra país”.

Acto seguido, se muestra en desacuerdo con las posiciones de Milei en torno a la cultura: “No solo genera trabajo sino que construye y narra la identidad de un pueblo. Respetó, aunque no comparto, que su plan no priorice a la cultura. Pero creo que la demonización de un industria y de las personas que la conforman no es el camino. Siento que la asimetría de poder entre usted y los que ataca por pensar distinto, y la información falsa, vuelve a su discurso injusto y violento”.

La artista por y actriz de 32 años, Lali Esposito, durante su show en Vélez Sarsfield CAMILA GODOY/ AFV

Y completa: “Presidente, usted es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a todos a un mejor lugar. Democráticamente acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto. No creo en el camino sea la falta de respeto y la descalificación sin sentido. Nos deseo a todos lo mejor. Siempre. Le mando un respetuoso saludo”.

Lali corona esta última entrada en su cuenta oficial de X con una “no irónica” invitación al jefe de Estado: “Vi que pone en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario. Sin ironía alguna y con ilusión, lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Seria un placer tenerlo y la pasaría muy bien. Se lo aseguro”.

El descargo de Lali en el Cosquín Rock y una nueva arremetida de Milei

En el primero de los dos días del multitudinario festiva Cosquín Rock, que se desarrolló el pasado fin de semana en la provincia de Córdoba, la cantante lanzó una frase contra las críticas que recibe de altos cargos del Gobierno -no solo de Javier Milei si no también de la vicepresidenta Victoria Villarruel-.

“Esta unión que genera la música, el arte y la cultura, nadie nos la va a sacar jamás. Esto depende de nosotros, de quienes estamos acá arriba con ciertas responsabilidades y muchos amor, y de ustedes también, de acompañar y de defender”, dijo la ex-Casi Ángeles el domingo mientras le hablaba al público. Terminó con su arenga al apuntar contra “los mentirosos, los giles, las malas personas… las personas que no valoran, los antipatria y todos…”.

No contenta con ello, desde uno de los escenarios del Aeródromo de Santa María de Punilla, entonó además el sencillo ¿Quiénes son?, que trata sobre los cuestionamientos y agresividad que recibe. “Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo”, dice la pieza musical, pero Lali cambió las últimas palabras por “qué si vivo del Estado”, en referencia a los dichos del Presidente, quien había aseguro en varias ocasiones que Lali percibió grandes sumas por participar actos municipales.

Milei reforzaría una vez más aquellas declaraciones en su intercambio con Majul, Rossi y Trebucq del jueves por la noche. Con el foco puesto ahora en el Cosquín Rock, el mandatario sostuvo que “el gobierno de Córdoba le da mil millones de pesos en subsidios” al festival. Además, hizo un juego de palabras con el apellido de la artista al agregar: “Todos los artistas que estuvieron ahí, como Lali ‘Depósito’, cobraron del Estado”.

De inmediato, Rossi refutó la cifra proporcionada por el jefe de Estado, que se cubrió al decir: “Bueno, pero Lali ‘Depósito’ cobró de varios gobiernos”. También indicó que ella “en uno de los recitales cobró 350.000 dólares”. Sin embargo, no dio detalles en relación a cuándo tuvo lugar aquel espectáculo.

