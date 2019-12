Las 20 mejores canciones de 2019

Billie Eilish dominó el año Crédito: Erika Goldring/FilmMagic

11 de diciembre de 2019

1. Billie Eilish ft Justin Bieber - Bad Guy

Como si se tratara del "Hey Ya!" de este fin de década, "Bad Guy" resuena como el soundtrack perfecto para la generación centennial. Sobre un loop de bajo abrasivo y un bombo en negra, esta obra maestra con la que Billie Eilish tomó por asalto el pop global redefine lo que se puede esperar de una estrella en la industria de consumo adolescente. Profundamente dark, algo morbosa, de voz magnética y gesto desinteresado (el "duh" al final de cada estrofa es una precisa onomatopeya al respecto), está claro que Eilish es diferente y muy buena haciéndotelo saber. "Soy de las malas/ De las que hacen sufrir a tu madre/ De las que vuelven loca a tu novia/ De las que podrían seducir a tu padre/ Soy el chico malo", canta con tono suave y ligeramente perverso en esta reversión junto a Justin Bieber, lanzada meses después de la salida del debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

2. Rosalía ft J Balvin - Con altura

"Con altura" es la consolidación de un plan maestro en el que dos figuras de la música urbana hispanoparlante a cada orilla del Atlántico unen fuerzas para eliminar fronteras allá donde el idioma es un factor unificador. Lejos del nuevo flamenco de El mal querer, Rosalía invita a J Balvin a un dembow picante que mezcla materialismo gangsta, referencias formativas (las menciones a Héctor Lavoe, Camarón de la Isla y "Guantanamera") y la política de vivir rápido sin temor a las consecuencias. El resultado final es el ariete definitivo para la cultura latina en el mercado anglosajón.

3. Neo Pistéa - Tumbando el club (remix)

El track que Neo Pistéa armó con C.R.O., Mike Southside y Coqeéin Montana en 2016 no solo fue premonitorio sobre el fenómeno del trap local, sino que este año también llegó a convertirse en un himno; la nueva versión de "Tumbando el club" reúne a las estrellas más calientes del momento (Duki, Cazzu, Khea y más) para reivindicar sus raíces callejeras ("Trap no son tus putas/ Trap es mi negro en prisión") y pronosticar larga vida al género del momento.

4. Lana Del Rey - The Greatest

Sobre una secuencia de acordes con tanto de Bowie como de Elton John, Lana enumera cosas que extraña: el rock, los Beach Boys de "Kokomo", Long Beach, Nueva York. Pasan los minutos y todo toma una ambición cinematográfica. Las preocupaciones son otras: el cambio climático, una guerra nuclear inminente y la alianza entre Kanye West y Donald Trump. "L.A. está en llamas y me está matando", susurra sobre el final.

5. Wos - Canguro

Si algo se le celebró a Wos fue esto que logra plasmar en los 3:17 de "Canguro": su posición frente al contexto, mientras varios colegas siguen distraídos con el bling bling. Después de una intro amorfa digna de Louta, Wos apabulla sobre el beat con su lengua arrolladora ("Y no hables de meritocracia, me da gracia, no me jodas/ Que sin oportunidades esa mierda no funciona") y salta generaciones con un guiño al Indio: "Fijate siempre de qué lado de la mecha te encontrás".

6. Taylor Swift - Lover

Casi perdida en medio de un disco plagado de hits en plan pop sintético, "Lover" tiene el valor simbólico extra de representar el regreso fugaz de Taylor Swift al country. La parábola es aún más pronunciada si se repara no solo en la forma, sino también en el contenido de la canción: de la mano de una balada folk con esteroides, Swift añora una lista de placeres terrenales con su objeto de deseo, sin lujos mesiánicos a la vista.

7. Daddy Yankee - Con Calma

"Despacito" abrió una nueva era dorada para la música latina y Daddy Yankee no se iba a perder la temporada en que el sonido urbano volvió a dominar los charts globales. Su hitazo de 2019 fue una remake de "Informer" para la que invitó a Snow, el canadiense que creó aquel original que vendió millones de copias en los 90.

8. Lil Nas X - Old Town Road

El primer golpe de Lil Nas X, el rapero de Georgia de 20 años, logró viralizarse a través de la app TikTok, antes de ser editado por Columbia. Como una pieza de country-trap (Billboard primero la incluyó y luego la quitó de su lista de canciones country del año, por falta de elementos del género), este track dorado samplea los banjos de "34 Ghosts IV" de Nine Inch Nails para definir una breve oda rural dominada por caballos, tractores y sombreros de cowboy marca Gucci.

9. Lizzo - Juice

A cuatro días de comenzado el año, Lizzo publicó uno de los hits más adictivos de 2019. "Juice" es un funk pegajoso que lo tiene absolutamente todo: la sección de vientos, la guitarra chasqueante y el groove que no cede. Lizzo se caga en paradigmas y estereotipos, se toma unas (o varias) medidas de vodka y le da cabida al tipo que le escribe mensajes privados. ¿Por qué? Porque puede.

10. Ca7riel & Paco Amoroso - Ouke

Desde los márgenes del rock, el tándem Catriel Guerreiro-Ulises Guerriero saltó al rap con espíritu punk, memes y estribillos tan efectivos como delirantes ("Ouke, fumando flores con Lamothe"). El hit se completa con el video, una minipelícula protagonizada por Esteban Lamothe, en un bar, tratando de conquistar mujeres y pidiendo fuego para prender un porro.

11. Bruce Springsteen - Hello Sunshine

Collage de postales sepia (rutas vacías, un pueblo solitario, el cielo plomizo), "Hello Sunshine" se mece plácida entre la secuencia de piano, un redoble discreto y un colchón de cuerdas. Es también el ejercicio de autoconvencimiento de alguien que luchó años contra demonios internos y sabe que debe dejar de ver el vaso medio vacío para contemplar la existencia de un futuro luminoso.

12. La Renga - Llegó la hora

Adelanto del próximo disco, que saldrá el año próximo, "Llegó la hora" -lanzada junto con "Parece un caso perdido"- significa un nuevo diagnóstico de época por parte de la banda de Mataderos. Sobre una base metalera, con doble bombo y riffs chillones, Chizzo aprieta su garganta con rabia mientras repite: "Todo en la ruina y vos con el botín, llegó la hora, de ponerte fin".

13. Duki - Goteo

Después de presentarse con el autoestima muy alta en "Hitboy", Duki lanzó "Goteo", otro track autorreferencial, que terminó siendo parte de su primer disco, Súper Sangre Joven. Entre shows sold-out y millones de reproducciones, se permite hablar de malas secuencias y de resolver ciertos asuntos personales ("Y mientra' fumo le pido a la luna volver a verte").

14. Angel Olsen -Lark

Así como All Mirrors es un reseteo en lo musical, "Lark" lo es en lo afectivo. Todo comienza de manera casi microscópica, entre susurros y una guitarra rasgueada con timidez, hasta que un redoble lleno de eco hace emerger el telón orquestal. En ese aire plagado de teatralidad y dramatismo, la voz de Olsen cobra firmeza para plantarse con seguridad ante alguien que la decepcionó ya demasiadas veces.

15. Nick Cave - Ghosteen

En los 12 minutos de "Ghosteen", track que le da nombre a su disco número 17, Cave suena devastado frente al abismo de la pérdida. La pieza de minimalismo ambiental se desenvuelve de forma progresiva hasta un clímax casi celestial. Cave suena electrizante dentro de una letanía conmovedora, en memoria de su hijo Arthur, fallecido en 2015.

16. Bad Bunny & J Balvin - La Canción

El punto más alto de Oasis, el disco colaborativo de las máximas figuras del reggaetón y el trap latino Bad Bunny y J Balvin, es esta balada repleta de nostalgia y varias heridas abiertas. El sonido clave del track, esa trompeta onírica, fue agregado a horas de que el disco se enviara a la mezcla por insistencia de Bad Bunny, que también hizo los beats de la maqueta original, según reveló Tainy, uno de sus productores.

17. Pablo Dacal - Manifestación

Dentro del espasmo urgente y crudo que define Mi esqueleto, su último disco, Pablo Dacal supura su midlife crisis en tiempos de macrismo sobre "Manifestación", una canción despojada, de guitarras rasposas y baterías secas, que recuerda al Pandolfo de Don Cornelio y la Zona. Después, la lírica hace el resto: con su voz erguida y latosa, Dacal relata con gracia pequeñas aguafuertes, escenas perdidas de una Buenos Aires de cielos grises y calles revueltas.

18. Usted Señálemelo - Pastizal

Como un cubo Rubik en rotación constante, las piezas de "Pastizal" se desplazan para dar forma a un todo. Con las guitarras en función más percusiva que melódica, Usted Señálemelo hace su interpretación del rock nacional de los 80 y la traslada a la pista con ritmos entrecortados y quebradizos, mientras los teclados elevan el baile a la estratósfera.

19. The Specials- 10 Commandments

En 1963, el jamaiquino Prince Buster publicó "Ten Commandments of Men", canción que enumeraba cómo la mujer debía tratar al hombre. Más de medio siglo después, The Specials puso al frente a la militante antifascista Saffiyah Khan para invertir el cuadro: sobre una base de dub, "10 Commandments" planta la bandera del empoderamiento feminista en pleno soundsystem.

20. Nicki Nicole - Wapo traketero

En una de las apariciones más frescas del año, la rosarina de 19 años matchea el R&B y el soul con el tono callejero del trap para contar una historia de amor con un delincuente que, por momentos, parece más malo que el Robledo Puch de Lorenzo Ferro en El ángel. "Quiero toa' la money, quiero una medalla/ Por descartar giles que no dan la talla", canta como si no le importara.

Textos por Juan Barberis, Joaquín Vismara y Emilio Zavaley