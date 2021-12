Las acusaciones contra Fabián Gianola convirtieron en viral un viejo tuit de Natacha Jaitt

El viernes 17 de diciembre, Fabian Gianola deberá presentarse frente a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) tras haber recibido seis denuncias por abuso sexual y abuso sexual con acceso carnal. A dos días de la fecha indicada, y de manera casi inesperada, el nombre de Natacha Jaitt se volvió viral ya que años atrás la mediática había contado en Twitter una desagradable experiencia que vivió con el cómico.

Jaitt, que murió en el 2019, se puso al hombro la tarea de denunciar los abusos de una larga lista de grandes nombres de la industria. Para muchos, esa valentía fue lo que le costó la vida. Dentro de todas las personas contra las que arremetió en sus últimos años se encontraba Gianola.

Fabian Gianola fue acusado de abuso sexual PATRICIO PIDAL/AFV

Ella eligió Twitter como medio para dar a conocer el violento suceso que vivió con el actor. El 6 de octubre del 2018, escribió con detallada crudeza: “Fabián Gianola me encerró en un baño del camarín, trabó la puerta con el pasador, se bajó el pantalón, sacó su pene de golpe y me agarró del cuello para un oral obligada en la productora GP 2008, donde hicimos sketchs. Tuve que gritar fuerte para que me deje huir. Lo juro por mi padre”.

La publicación fue compartida nuevamente por Ulises Jaitt, conductor de radio y hermano de la difunta actriz, quien consideró adecuado que, en este contexto, la palabra de Natacha fuera tenida en cuenta. “Ella avisó quien era Fabián Gianola”, escribió junto a la captura de pantalla que no tardó en convertirse en viral.

La denuncia de Natacha Jaitt contra Gianola que se volvió viral twitter

La modelo no fue la única que habló en su momento de los abusos del cómico y de hecho, todos los testimonios que resonaron tiempo atrás, están volviendo a ver la luz. Una de las que se pronunció en su contra fue Fabiola Yañez quien, antes de ocupar el cargo de Primera Dama, trabajó en varias oportunidades con el ex Rompeportones.

En el 2018, la actriz se sinceró durante una entrevista con Intrusos (América) sobre los diversos encuentros incómodos que vivió con su colega y aseguró que no le gustaría volver a compartir espacios laborales con él. “Viví situaciones incómodas de una confianza que nunca se la di porque la verdad es que no lo conocía y lo conocí en la obra. Él me hizo sentir mal e incómoda. Yo le puse los límites y se lo dije en ese momento, pero creo que tiene esa forma de ser porque ya me lo habían dicho”, manifestó.

Fabiola Yañez y Fabián Gianola en una obra de teatro Captura de Video

Para finalizar su relato, explicó que se había visto obligada a tomar ciertos recaudos para que no pasara a mayores. “Intentaba no estar a solas con él para evitar un mal momento. No volvería a trabajar con él”, sentenció.