Natacha Jaitt volvió a ser tendencia en redes por la aparición de Jorge Rial en los Pandora Papers

Natacha Jaitt, la modelo que fue hallada muerta en febrero de 2019 en un salón de eventos en Tigre, volvió a ser tendencia en las redes sociales tras el destape de los Pandora Papers, en los que aparece que Jorge Rial controló una sociedad en Islas Vírgenes desde julio de 2012 y al menos hasta que la gestión de Mauricio Macri aprobó el blanqueo.

Fue Ulises Jaitt, hermano de Natacha, quien revivió viejos tuits de la mediática en donde ella expone a Rial y lo acusa de tener cuentas offshore.

Una de las denuncias es de agosto de 2018, cuando Rial tuiteó: “Nadie se enriqueció. Nadie coimeó. Nadie fue coimeado. Nadie robó. Nadie tenía offshore. Nadie nunca nada. Pero la plata no está. ¿Quién la tiene?”. Ante la publicación, Natacha había respondido: “Vos con tu testaferro y tus cuentas no declaradas en Estados Unidos”.

Natacha Jaitt acusó a Jorge Rial de tener cuentas offshore Twitter @ulisesjaitt

En ese mismo hilo, un usuario le consultó si Rial había ganado ese dinero gracias a su programa en la televisión, a lo que la conductora contestó: “Por la Side (Secretaría de Inteligencia del Estado) y la guita política en negro”.

En otro tuit de 2018, Natacha había arremetido nuevamente contra el periodista: “Solo por cajero automático Georgi (por Jorge) por día puede sacar en Miami… ¿están sentados? 25.000 dólares sin pasar por la Afip de la Argentina ni un dólar. Ah, y hay muchas cuentas más. De nada, Afip”.

Natacha Jaitt hizo fuertes denuncias contra Jorge Rial Twitter @NatachaJaitt

En otras publicaciones, Natacha continuaba calificando a Rial de evasor ante la Afip.

Natacha Jaitt calificaba a Jorge Rial de evasor Twitter @NatachaJaitt

Además, Ulises compartió otro fuerte mensaje realizado por Natacha en febrero de 2019, días antes de morir. “Boe, Jorge Rial tuiteando sobre gente que evade impuestos, listo. Cerrame la 8. ¿Por qué no pagás en la Afip toda la que tenés afuera del país? Ah, cierto que les pagás, pero por canjes sucios por atrás”, había escrito la modelo.

El mensaje de Natacha Jaitt contra Jorge Rial días antes de morir Twitter @ulisesjaitt

Tras la exposición de los incendiarios tuits, Ulises reflexionó: “Natacha era un dolor de huevos para muchos, se ve que varios pusieron plata, para terminar con su vida, era lo más fácil”.

El hermano de Natacha Jaitt asegura que la modelo fue asesinada Twitter @ulisesjaitt

El 23 de febrero del 2019, el cuerpo sin vida de Natacha Jaitt fue encontrado en un salón de eventos ubicado en Villa La Ñata, partido de Tigre. La mediática de 41 años yacía en una habitación “sin signos de violencia externos”, según el informe policial de aquel entonces. Sin embargo, su familia continúa reclamando justicia y asegura que la modelo fue asesinada. A dos años de su muerte, hay una causa judicial en proceso.

Jorge Rial y los Pandora Papers

Los Pandora Papers es un trabajo colaborativo comandado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que descubrió, entre sus más de de 11,9 millones de documentos clasificados, la operatoria offshore del mundo del espectáculo, entre ellos, la de Jorge Rial.

El periodista afirma que ya no tiene dinero ni propiedades fuera del país y que los activos que tenía en el exterior los declaró ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante el blanqueo de capitales del año 2016. Asimismo, asegura que la información que surge sobre él en los Pandora Papers está desactualizada, ya que informó todo ante el fisco, al punto de erigirse como uno de los 10.500 contribuyentes que abonaron el impuesto a la riqueza recientemente.

En los documentos se muestra que desde julio de 2012 y al menos hasta que la gestión de Mauricio Macri aprobó el blanqueo, el periodista controló una sociedad offshore en las Islas Vírgenes Británicas que -según los formularios- abrió para operar cuentas bancarias y un “portfolio de inversiones”. De acuerdo a la versión de Rial, esas inversiones no se concretaron.

Jorge Rial aparece en los Pandora Papers Prensa América TV

Identificada como Noyante Trading Limited, Rial figuró en esa sociedad como beneficiario final junto a sus dos hijas, Rocío y Morena. Y sumó a su entonces amigo y socio, el periodista Luis Ventura, con un poder amplio para tomar decisiones sobre esa compañía, incluida la posibilidad de ordenar “transferencias bancarias y operaciones de valores”.

Consultados por el equipo argentino de ICIJ, allegados a Rial confirmaron que controló esa sociedad y que luego exteriorizó sus activos ante las autoridades tributarias argentinas. “En su momento, cuando estaba casado, esa sociedad se había hecho para comprar unos bienes en Miami. Fue una época en que le fue bien. Al final no hizo nada, no compró nada ni hizo ninguna inversión. En 2016, la poca guita que tenía la trajo con el blanqueo y no quedó nada afuera. Trajo toda la plata, y cerró la sociedad”, indicaron.