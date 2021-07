Ulises Jaitt se sinceró sobre su momento más difícil: “Pensé en quitarme la vida”

Ulises Jaitt pasó por Vino para vos, el programa de entrevistas en profundidad que conduce Tomás Dente en KZO, y habló de algunos de sus momentos personales más difíciles. A casi dos años y medio de la muerte de su hermana, Natacha Jaitt, Ulises reveló que consideró quitarse la vida.

Natacha, que tenía 41 años, murió la madrugada del 23 de febrero de 2019 en el salón de fiestas Xanadú, en Benavídez. La modelo había concurrido por una reunión de negocios para programar un evento y, en un momento de la noche, sufrió una “insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón” y una “falla multiorgánica” que le causaron la muerte, según los resultados de la autopsia. Aunque los peritajes toxicológicos confirmaron que Jaitt había consumido cocaína y alcohol, su familia siempre sospechó y planteó la hipótesis de un homicidio.

Desde que falleció Natacha, Ulises Jaitt denunció irregularidades en la investigación de la muerte de su hermana

En diálogo con Dente, su hermano contó cómo fue el duelo y el constante pedido a la Justicia para que continúe la investigación. “En algún momento he pensado hasta en quitarme la vida. Los primeros días después de que a ella la matan, salí a tomar algo y fue una noche donde empecé a tomar un trago, empecé a tomar otro. Aclaro que no soy alcohólico y llevo una vida sana, pero en un momento pensé: ‘¿Y si sigo tomando y me voy con ella?´”, relató Ulises.

“Tuve la suerte de poder frenar y dije: ´No, está Valentino, otra pérdida no la podría soportar, perdió al padre, a la madre´. Y bueno, hubo algo que me frenó, quizás fue ella, y no lo hice”, agregó. Y confesó: “Tengo ganas de estar con Natacha, me encanta la vida, pero por otro lado la quiero ver otra vez”.

Luego, aclaró que no le tiene miedo a la muerte: “Que venga cuando tenga que venir, porque el día que venga por mí, voy a encontrarme con Natacha. Así que no tengo ningún problema. Pero tengo miedo que en el futuro me vuelva ese fantasma de querer hacerlo y por eso necesito un psicólogo”.

Entrevistado por Tomás Dente, Ulises Jaitt admitió que pensó en quitarse la vida

Durante la charla con Dente, el conductor también se refirió a Aliza Damiani, su madre. Tras años de distanciamiento, volvió a hablar con ella en 2017. Natacha, por su lado, seguía peleada al momento de su muerte y, a diferencia de Ulises, no había logrado acercar posiciones en los últimos años. “Debe estar sufriendo que no pudo arreglar el vínculo con su hija, que se fue”, lamentó.

En medio de la conversación, la producción sorprendió al invitado con un saludo de Damiani: “¿Qué puedo decir de Ulises? El ‘enano’, como decían los hermanos, siempre a tiro, inteligente, él impuso que se lea el diario en la escuela primaria con seis años”, comenzó su madre. “Siempre le gustó el periodismo deportivo, desde chico, sabe muchísimo sobre ese tema y es discutidor, preguntón, muy buen hermano, buen hijo”, señaló la mujer. Jaitt, que no pudo contener la emoción al ver a su madre en pantalla, expresó: “Me da felicidad que hoy estemos en este vínculo y ella haya podido mandarme este video, porque la familia es única. Y es así, todos tenemos errores y nos tenemos que querer con nuestras falencias”.

