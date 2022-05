Las desopilantes anécdotas de Rubén Rada: de olvidarse un Grammy en un taxi a estar desnudo en medio de un desierto

Rubén Rada estuvo en La Peña de Morfi (Telefe) y además de llevar su arte, el cantante uruguayo contó algunas de sus historias más desopilantes, que hicieron reír a los presentes en el estudio. El músico, que fue definido por Jey Mammon, conductor del programa, como un “gran recolector de anécdotas” recordó la vez que se olvidó un premio Grammy en un taxi y cuando se desnudó en Chile, en pleno desierto de Atacama.

Entre canción y canción, “el Negro” Rada dedicó un tiempo a contar algunas de sus experiencias de vida, cargadas de humor, y todos de un lado y el otro de la pantalla disfrutaron sus historias.

Las desopilantes anécdotas de Rubén Rada

“¿Hubo un premio que vos te olvidaste en un taxi?”, preguntó Mammon.

“Me gané un Grammy a la trayectoria y a la excelencia musical (aplausos en el estudio). En esa época, estaban todos sordos y me eligieron como excelencia musical”, bromeó Rada, al comenzar a desgranar lo que le pasó cuando estuvo en Las Vegas.

“Salimos de ahí, nos iban a esperar en limusina para ir al aeropuerto. ‘Mañana a las 11 vamos a recibirlos’, dijeron. Yo estaba con mi hijo, Matías, y con Julieta, mi mujer. No vino la limusina, y se llevaron a todo el mundo. Mi hijo se compró la Play Station y un montón de porquerías, y yo también me compré aparatos para el estudio. Entonces, tomamos dos taxis para llegar al aeropuerto”, continuó su historia.

“Cuando llegamos, mi mujer me dice: ‘¡Qué emoción! Dejame ver el Grammy otra vez’. Le digo a mi hijo: ‘Matías, mostrale el Grammy a mamá'. ‘No lo tengo’, me dice. ‘Julieta, ¿lo tenés vos?’. ‘No, no lo tengo’. ¡Dejamos el Grammy en el taxi!”, contó el cantante, con lo que provocó un estallido de risas en el estudio.

Pero la anécdota no terminó ahí. El músico continuó: “Llamé de Uruguay para pedir el Grammy y dijeron: ‘Nunca nos había pasado una cosa igual’. Me lo mandaron y me cobraron 500 dólares. Fui el único tipo que pagó su Grammy”, bromeó, ante la incredulidad del conductor del programa.

Rubén "el Negro" Rada fue a La peña de Morfi y brilló con su música y sus anécdotas Captura Telefe

“Después de eso, llegué al aeropuerto a buscar el Grammy. [Me cobraron] 150 dólares más por el traslado. Lo trajeron sentado en primera”, bromeó otra vez para ponerle el broche final a su historia.

Momentos más tarde, Rubén Rada acometió con otra anécdota cuando Jey Mammon le dio el pie: “A Chile viajaste sin documentos, ¿es así?”, preguntó el conductor. “Viajé sin documentos con un actor, Cacho de la Cruz, que era mi tutor”, respondió Rada.

“Andábamos en Chile y yo sin documentos. A la vuelta, me desnudé porque estaba desesperado para volver y nos paraban en todos lados -contó-. Me desnudé, me puse pasta de dientes y hacía ‘agh’ (imitó a un monstruo) desnudo en las garitas, que se las movía a los policías. Horrible. Les decían: ‘Hay que llevarlo porque lo dejó la novia y está desesperado’. Estaba totalmente desnudo en el desierto de Atacama”.

“No sé cómo salimos de ahí, realmente no sé cómo salimos de ahí”, remató su historia Rada, y agregó: “No quiero contarte tantas cosas mías porque no quiero apabullarte”, a lo que tanto Jey Mammon como la co-conductora Jesica Cirio replicaron a dúo: “¡Pero nos encanta!”.