El mensaje de María Becerra tras conocerse el supuesto romance entre la China Suárez y su ex, Rusherking

Tras haber navegado ese ineludible escándalo que fue el “Wandagate” , Eugenia “La China” Suárez sigue siendo vinculada a otras figuras conocidas y su relación con el español Armando Mena Navareño, quien viajó especialmente a la Argentina para su cumpleaños, parece haber quedado atrás.

En las últimas semanas se informó que Suárez estuvo con Rodrigo de Paul a pocos días de que se confirmara el noviazgo del futbolista con Tini Stoessel, y recientemente cobró fuerza una nueva versión: que la actriz estuvo “muy cerca” de Rusherkig, el exnovio de María Becerra .

La noticia la dio a conocer Karina Iavícoli, quien, en el programa Socios del espectáculo (eltrece), indicó que la China fue vista en una cena con el trapero. “Me cuentan que el viernes pasado, La China estuvo así, acá, pegada, comiendo una hamburguesa, con otro hombre famoso. Coincidieron de viaje, y ¡Oh, casualidad! ¡Nos encontramos! Es alguien totalmente inesperado, que nunca me hubiera imaginado. Me cae mil, lo conozco”, expresó y luego concluyó el enigmático.

“Este encuentro furtivo, que podría sembrar algo que prospere o no, es entre La China Suárez y Rusherking. Los vieron comiendo hamburguesas muy cerca, muy cerca. No estoy diciendo que hubo beso, eh, ojo, pero sí que estaban cerquísima”. Al escuchar la noticia, la panelista Mariana Brey sumó: “María terminó re dolida y lastimada con lo que pasó con él. Ahora La China se abrió a lo musical y expandió su red”, en relación al single que editó Suárez con Santi Celli, “El juego del amor”.

Me encuentro EN EL PISO — ANIMAL (@MariaBecerra22) May 13, 2022

Como podía llegar a preverse, al trascender esa versión, se empezó a generar expectativa por la reacción de Becerra. Un tuit de la cantante sacudió el avispero: “Me encuentro en el piso”, escribió María en la semana en que se comunicó sobre el supuesto romance de su ex.

Si bien muchos fans adjudicaron su mensaje al momento de tristeza que estaría atravesando e incluso le escribieron en las redes para preguntarle si estaba bien, lo cierto es que esas palabras estaban vinculadas al lanzamiento de la canción “Hasta los dientes” que grabó junto a Camila Cabello, por lo cual su mensaje fue malinterpretado.

María Becerra habló de su ex en PH: Podemos Hablar Capturas

Hace un mes, Becerra estuvo como invitada a PH: Podemos Hablar, el programa de Telefe que comanda Andy Kusnetzoff, y allí se explayó sobre su ruptura con Rusherking cuando el conductor preguntó a sus invitados si podrían tener una buena relación con alguna expareja. La artista no dudó en responder afirmativamente.

“Creo que es lo ideal. Son personas con las que has sido muy feliz, tuviste momentos súper bonitos, compartiste un montón. Me ha pasado que terminé súper bien y que terminé súper mal. Siento que el tiempo todo lo cura y al menos en mí está la meta de ser buenos amigos, me gustaría compartir un café porque le tengo un gran cariño”, manifestó la cantante y añadió: “El día de mañana nos vamos a ver y nos vamos a cagar de risa de lo que pasó”. Cuando Andy le recordó los duros mensajes en Twitter que le había dedicado a su ex -en los que dejaba entrever una infidelidad-, María recogió el guante y reveló que es muy impulsiva. “Cuando yo me enojo, mis amigas me sacan el telefóno”.

Rusherking y María Becerra, cuando eran pareja instagram

La abrupta separación de los músicos en diciembre del año pasado se convirtió en tendencia horas antes de que ambos salieran a confirmarla, cuando Twitter se llenó de especulaciones. Semanas después, fueron vistos en México y se empezó a hablar de una reconciliación que duró poco. La artista escribió: “Okey, oficialmente te odio”. Una hora después, él manifestó: “Que ganas de llamar la atención”. De esta forma, confirmaban que no había vuelta atrás y que la ruptura era definitiva.

