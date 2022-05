Daland Gutiérrez, el hijo de Juanse, apareció en La Peña y contó una anécdota de cuando Jey Mammon era su catequista

En La Peña de Morfi (Telefe), Daland Gutiérrez, hijo de Juanse, dio una entrevista desde Inglaterra y se reencontró con Jey Mammón, quien había sido su profesor de catequesis en la infancia. Instalado en Europa y sin ver a sus padres desde hace tres años, el joven de 28 años habló de su banda y de la vida que construyó en el extranjero.

Mientras Juanse estaba presente como invitado en el ciclo que creó Gerardo Rozín, su hijo se conectó mediante videollamada desde Gran Bretaña y además de hablar sobre su actualidad, recordó el vínculo con el actor.

En primer lugar, se refirió a su banda de rock y la actualidad del proyecto. A continuación, recordó la relación con el conductor del ciclo y cómo siguió su trabajo durante la pandemia: “En la cuarentena, me quedé sin programas de Netflix para ver y encontré tu programa en YouTube. La llamé a mi hermana y le dije: ‘¿Podés creer que mi profesor de catequesis tiene un programa de televisión?’”.

A partir de allí, enumeró algunas entrevistas de Los Mammones que recuerda y destacó el formato que Jey le impone a sus programas. “Tuve una banda en Argentina cuando tenía 16 o 17 años. Uno de los motivos por los cuales no seguimos adelante fue porque no éramos bien recibidos por los periodistas y tu programa estaba buenísimo”, agregó dirigiéndose directamente al actor.

“A mí no me interesa la televisión argentina, pero por vos que sos mi profesor favorito y el único que me vino a visitar cuando me enfermé de chiquito, yo quiero decir algo: este es el único motivo por el que accedí a esta situación”, introdujo Daland antes de contar una anécdota con Jey Mammón.

El hijo de Juanse habló de su relación con Jey Mammón

Allí, reveló un lindo recuerdo que tiene del conductor. “Cuando yo tenía siete años, mi vida era completamente distinta a la de los demás chicos. Primero, por el handicap de mi papá de ese momento. Había como un desbalance energético”, comenzó.

A pesar de las diferencias que notaba con sus compañeros, la experiencia con quien en ese entonces era su profesor tenía una diferencia. “Cuando entrabas al aula, eras el mismo sujeto. Eso fue lo que más me gustó cuando vi el programa en YouTube, dije: ‘Este chabón es posta, haciendo lo mismo que hacía en el aula para alegrarnos el día, pero en televisión’. Yo a todos los demás no los veo cómo son en la vida real y eso es muy importante”, concluyó el artista.

Sus palabras sobre la música

A lo largo de la entrevista, Daland también detalló su gusto musical. A pesar de que en primer lugar manifestó que no escucha rock nacional, el hijo de Juanse aseguró que Los Ratones Paranoicos, Gustavo Cerati y Pappo son artistas de su gusto.

“No considero a Los Ratones como rock nacional. Ellos y todo lo que hizo Cerati son música internacional. Son artistas que los ponés en cualquier parte del mundo y se dan cuenta que hay un trabajo de fondo más allá de lo que es el rock nacional”, explicó.