Premios Grammy 2022 en vivo: a qué hora empieza la ceremonia y quiénes son los principales nominados

20:30 El beso apasionado de Brandi Carlile y su esposa

Con una carrera revitalizada gracias al hit “A Beautiful Noise”, que canta con Alicia Keys, Brandi Carlile llegó al MGM Grand de Las Vegas con la esperanza de llevarse uno de los premios más codiciados de la noche, el de mejor canción. Y lo hizo con su esposa, Catherine Shepherd, con quien se besó en la red carpet.

Brandi Carlile y su esposa Catherine Shepherd asisten a la entrega de los premios Grammy 2022 ANGELA WEISS - AFP

20.10 Billie Eilish, enigmática y de negro

Como si fuera una veterana de los premios, Billie Eilish paseó con aplomo por la alfombra roja y se robó todas las miradas con su look total black. Sonriente, su hermano Finneas llegó al MGM Grand en compañía de su novia, Claudia Sulewski y con el deseo de volver a ganar un Grammy como productor.

Billie Eilish asiste a la entrega de los premios Grammy 2022 ANGELA WEISS - AFP

20:00 Llega J. Balvin, ¿y María Becerra?

El colombiano J. Balvin llega a los Grammy 2022 con su novia, la modelo argentina Valentina Ferrer. Aun no se produjo la llegada de María Becerra que, con el destacado intérprete de música urbana, cantará en la ceremonia “Qué más pues?”, el hit que grabaron juntos.

J Balvin and Valentina Ferrer asisten a la entrega de los premios Grammy 2022 FRAZER HARRISON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

19:45 La competencia por la Mejor canción del año, más reñida que nunca

Ganadora de la canción del año en 2021 por “I Can’t Breathe”, H.E.R vuelve a los Grammy como favorita en la misma categoría, esta vez por “Fight for You”. Sin embargo, la cantante no la tiene fácil esta vez, ya que compite con “Bad Habits”, de Ed Sheeran; “A Beautiful Noise”, de Alicia Keys y Brandi Carlile; “Drivers License”, de Olivia Rodrigo; “Happier Than Ever”, de Billie Eilish; “Kiss Me More”, de Doja Cat; “Leave the Door Open”, de Silk Sonic; “Montero”, de Lil Nas X; “Peaches”, de Justin Bieber, y “Right on Time”, de Brandi Carlile. “Mi vestuario está inspirado en Aretha Franklin”, cuenta la cantante en la alfombra roja, dando una pista de quién es la artista que más la inspiró para meterse de lleno en la industria de la música.

Brandi Carlile espera llevarse el Grammy junto a Alicia Keys por “A Beautiful Noise” ANGELA WEISS - AFP

19.30 Con la alfombra roja en marcha, comienza la cuenta regresiva

Hoy se realiza la 64a. edición de los Premios Grammy que entrega la Academia de la Grabación de los Estados Unidos. La gala se lleva a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, habitual casa de los Latin Grammy. Trevor Noah será el anfitrión de los premios. La alfombra roja dio comienzo a las 19, con televisación de E! Entertainment. A partir de las 21, TNT se encargará de los premios, los shows y los discursos.

Olivia Rodrigo tiene 7 nominaciones de la mano de su disco debut, Sour ANGELA WEISS - AFP

19.00 Quiénes son los principales nominados

Jon Batiste es el más nominado de los Grammy 2022. El músico aparece en 11 categorías. Es conocido, cada vez más, y su trabajo también se reconoce en la pantalla chica y en el cine, pero no es el candidato más previsible. Detrás del músico, sí, figuran los nombres de los famosos: Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R, con ocho nominaciones cada uno, y Billie Eilish –que acaba de ganar el Oscar junto a su hermano Finneas por la canción “No Time to Die” del más reciente film de James Bond– y Olivia Rodrigo, ambos con siete.

Jon Batiste Stefan Jeremiah - AP

Mejor álbum

We Are, de Batiste; Love for Sale, de Tony Bennett y Lady Gaga; Justice, de Justin Bieber; Planet Her, de Doja Cat; Happier than Ever, de Billie Eilish; Back of my Mind, de H.E.R.; Montero, de Lil Nas X; Sour, de Olivia Rodrigo; Evermore, de Taylor Swift; y Donda, de Kanye West. De ocho candidatos que se postulaban hasta la edición pasada, este año aumenta a diez.

Mejor grabación del año

“I Still Have Faith in You”, de ABBA; “Freedom”, de Jon Batiste; “I Get a Kick Out of You”, de Tony Bennett y Lady Gaga; “Peaches”, de Justin Bieber; “Kiss Me More”, de Doja Cat; “Drivers License”, de Olivia Rodrigo; “Right on Time”, de Brandi Carlile; “Happier Than Ever”, de Billie Eilish; y “Montero”, de Lil Nas X.

Mejor artista nuevo

Arooj Aftab, Jimmie Allen, Baby Keem, Finneas, Glass Animals, Japanese Breakfast, The Kid Laroi, Arlo Parks, Olivia Rodrigo y Saweetie.

Mejor canción

“Bad Habits”, de Ed Sheeran; “A Beautiful Noise”, de Alicia Keys y Brandi Carlile; “Drivers License”, de Olivia Rodrigo; “Fight for You”, de H.E.R.; “Happier Than Ever”, de Billie Eilish; “Kiss Me More”, de Doja Cat; “Leave the Door Open”, de Silk Sonic; “Montero”, de Lil Nas X; “Peaches”, de Justin Bieber; y “Right on Time”, de Brandi Carlile.

