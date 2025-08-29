Quiénes son las tres actrices que interpretarán a Moria Casán en la serie sobre su vida

La vida de Moria Casán llegará a la pantalla de Netflix en formato de miniserie. La producción, escrita y dirigida por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment, explorará la trayectoria de la vedette, actriz y conductora. La propia Moria Casán develó la identidad de las actrices que la interpretarán en las distintas etapas de su vida.

¿Quiénes darán vida a Moria Casán en la serie de Netflix?

Las actrices elegidas para encarnar a Moria Casán en la serie de Netflix son: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth. Cada una de ellas representará una etapa diferente en la vida de la diva, desde sus inicios hasta su presente. El anuncio se realizó a través de un video compartido en las redes sociales de Moria y de Netflix, donde las actrices confirman su participación en el proyecto.

Netflix presentó a las actrices que interpretarán a Moria Casán en su biopic

Moria Casán se mostró muy conforme con la elección del elenco. “Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan”, expresó la diva. Destacó la trayectoria y el talento de Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth y aseguró que captarán su sensibilidad y le darán un vuelo absoluto a sus personajes. “Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación”, agregó.

El desafío y la emoción de las actrices al encarnar a Moria Casán

Para Cecilia Roth, interpretar a Moria Casán representa un gran desafío. “Es la primera vez que me proponen convertirme en una persona que existe, que además es Moria”, señaló la actriz. Roth busca descubrir el alma de Moria, lo que no se conoce de ella, su identidad privada. “Quiero quedarme en ese instante, en la pausa íntima de ese instante. En lo más hondo. En ella. No sé con quién me voy a encontrar, en eso estoy, en su búsqueda”, afirmó.

Por otro lado, Griselda Siciliani también considera un desafío interpretar a Moria Casán. “Me parece una gran aventura como actriz intentar captar el alma de esta mujer y al mismo tiempo entregar la mía para contar esta historia”, indicó. La interprete de Envidiosa, que ya se puso en la piel de Zulema Yoma en la serie sobre Menem, se mostró entusiasmada con la oportunidad de sumergirse en el universo de Moria.

En el caso de Sofía Gala Castiglione, interpretar a Moria Casán, su madre, es un hecho único: “Para mí, interpretar a Moria es un hecho metafísico, psicomágico, extrañísimo y desafiante”.

La nueva serie de Moria Casán en Netflix

Aunque aún no se anunció la fecha de estreno, se espera que la serie sobre la vida de Moria Casán llegue a Netflix próximamente. La producción promete ser un recorrido por la vida y la carrera de una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino, con un elenco de lujo y una historia llena de momentos icónicos.

