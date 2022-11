Las fotos del casamiento de Daniella Mastricchio, la actriz de Chiquititas que popularizó “Corazón con agujeritos”

escuchar

Daniela Mastricchio, la actriz que de niña, a mediados de los ‘90, en la serie Chiquititas, inmortalizara junto a Romina Yan la canción “Tengo el corazón con agujeritos”, se casó el pasado viernes por la noche con el instructor de Taekwondo Matías Fabiani. La intérprete y cantautora subió a sus redes sociales una serie de fotos que dan testimonio de ese relevante momento de su vida y las imágenes desbordan felicidad.

La boda fue celebrada el pasado 25 de noviembre en la iglesia San José, del barrio porteño de Villa Pueyrredón. La novia vistió un vestido blanco de corte princesa que coronó con una delicada tiara plateada sobre su pelo recogido en un elegante rodete alto. El novio, en tanto, se presentó ante el altar con un saco gris con chaleco y moño haciendo juego. Los dos exhibieron sonrisas de dicha en cada una de las imágenes que la actriz subió a su cuenta de Instagram.

Daniella Mastricchio, exChiquititas que cantaba "Corazón con agujeritos", se casó el pasado viernes

“Porque podría caminar con los ojos cerrados al lado tuyo, pero elijo tenerlos bien abiertos para también ver todo lo que me haces sentir”, escribió la intérprete, que en los ‘90 le puso el cuerpo al personaje Sol, de Chiquititas. “¡Soy tan feliz caminando juntos! Gracias amor mío por esta noche inolvidable, mágica y de sueños reales. Te amo con todo mi ser. ¡Todo vale la pena!”, añadió Mastricchio en su publicación.

Las fotos del casamiento de Daniella Mastricchio desbordan felicidad y amor Instagram / @dani

El posteo de la actriz y cantautora en Instagram está nutrido de una serie de fotografías que recorren los momentos más trascendentes de la noche en la iglesia de Villa Pueyrredón y en la posterior celebración. El ingreso de ella a la Iglesia, el momento en que se besan luego de dar el sí, la salida del templo y otros momentos igual de gratos de una noche que para ambos será, sin dudas, inolvidable.

En otra de las imágenes, los flamantes recién casados están junto a los tres hijos de la actriz, Valentín, Sol y Bautista.

Daniella Mastricchio compartió en Instagram los mejores momentos de la boda con Matias Fabiani Instagram / @daniella

Del mismo modo, en sus historias de la red social, la actriz, de 35 años, publicó una serie de videos que recogen los momentos más emotivos de la ceremonia. Más adelante, se ven también postales de la fiesta de casamiento, que se realizó en un salón también de ese barrio, donde unos 90 invitados disfrutaron los festejos para celebrar la confirmación del amor de la pareja.

Los tres hijos de Daniella Mastricchio estuvieron presentes en la boda de su mamá con Matías Fabiani el viernes pasado Instagram / @daniella

En declaraciones para la revista Pronto, Mastricchio aseguró que la noche de casamiento “fue mágica”. “Quería ser como una princesa y lucir un vestido con una coronita y que Mati me viera así. La fiesta y la boda fue muy emocionante porque el padre hizo una ceremonia religiosa hermosa, muy personal y llamó a mis tres hijos para bendecir a la familia. ¡Fue una belleza! Lo viví plena y me daba miedo no disfrutarlo tanto por los nervios pero valió la pena cada momento”, señaló la actriz, para el citado medio.

Daniella Mastricchio y Matías Fabiani se conocieron cuando ella llevó a su hijo a que tome clases de Taekwondo que él impartía Instagram / @daniella

La actriz y el instructor de Taekwondo se conocieron cuando ella recibió un volante de sus clases y llevó a su hijo a practicar esa disciplina marcial. “No pasaba nada hasta que un día empezó a pasar. Y acá estamos”, dijo la exChiquititas, en tono de broma.

La pareja se había casado por civil días atrás, y la actriz había compartido con sus seguidores imágenes de esa ceremonia junto a otras emotivas palabras. “¡Si! Un súper híper archi ¡Si, quiero! ¡Re quiero! Quiero todo con vos Mati Fabiani. Porque a mi lado camina el hombre más hermoso del mundo. ¡Que orgullo ser tu mujer! ¡Que orgullo que seas mi marido!”, escribió en la ocasión Mastricchio, que al parecer dejó atrás, con tanta felicidad, el tiempo en el que aseguraba tener “El corazón con agujeritos”.

