El divertido ida y vuelta entre Pampita y Bautista Vicuña que causó furor en Los 8 escalones: “Anotá madre”

Carolina “Pampita” Ardohain dio un nuevo giro en su carrera televisiva al asumir la conducción de Los 8 escalones (eltrece), en reemplazo de Guido Kaczka. Con su estilo fresco y carismático, no tardó en ganarse la atención del público. Ya en su segundo día al frente del programa, protagonizó un momento divertido junto a su hijo, Bautista Vicuña, quien participó como uno de los jurados invitados y se robó todas las miradas.

Todo surgió cuando una participante, llamada Nair, contó que fue su hija quien la había anotado de sorpresa en el programa, tras notar su talento para adivinar mientras jugaban desde su casa. La conductora, fiel a su estilo espontáneo, reaccionó con una mezcla de asombro y ternura ante el relato, lo que dio pie a un divertido intercambio cargado de bromas, ocurrencias y complicidad entre madre e hijo que rápidamente captó la atención de los espectadores.

Pampita asumió el rol de conductora en Los 8 Escalones por la pantalla de eltrece (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Ante esa revelación, la modelo se mostró encantada con el gesto familiar y, sin perder el humor, aprovechó la ocasión para lanzar una divertida queja en vivo dirigida a su hijo. “Ay, qué bien. A mí Bauti nunca me inscribió en nada de sorpresa”, expresó con una sonrisa, mirando a Bautista y provocando risas entre todos los presentes. Por su parte, el adolescente no dudó en responder al comentario con buena onda y humor, y lanzó: “Dame una oportunidad”, dejando en claro la relación cercana que comparte con su madre.

La charla, lejos de quedar en el simpático reclamo entre madre e hijo, fue tomando un tono cada vez más entretenido cuando Nair compartió cómo conoció a su marido en un canto-bar. Ese detalle despertó la curiosidad de Pampita, quien no dudó en pedir más información y se sorprendió al enterarse de que el hombre logró conquistarla con una combinación inusual de canto y trucos de magia en una sola noche.

La conversación siguió escalando en sorpresa cuando se dio a conocer que la pareja lleva más de veinte años junta, lo que motivó a la modelo a lanzar un comentario entre risas: “Voy a empezar a ir a esos lugares, pasá las direcciones por favor, te lo pido”. Ante eso, su hijo Bautista, fiel al estilo distendido que mantuvieron durante toda la emisión, respondió al instante: “Anotá madre, anotá, por favor”. La complicidad entre ambos quedó una vez más en evidencia cuando Pampita le preguntó cómo se imaginaría él a su madre saliendo con un cantante, y el joven, sin dudar, aprobó la idea: “Estaría bueno, estaría bueno”. Cabe recordar que recientemente la modelo terminó su relación con Martín Pepa, por lo que este comentario no pasó desapercibido.

El divertido momento madre e hijo causó furor en las redes (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Sin lugar a dudas, esta escena televisiva no solo reflejó la naturalidad con la que Pampita comparte aspectos personales y familiares en pantalla, sino que también dejó ver la sólida complicidad que mantiene con su hijo, incluso en un entorno mediático.

En medio de su reciente separación, este nuevo desafío como conductora de Los 8 escalones marca una etapa distinta en su carrera, en la que muchos usuarios en redes sociales ya comenzaron a felicitarla por su desempeño. Con apenas unos días al frente del programa, solo queda esperar cómo se desarrollará en este rol, que sin dudas la muestra cómoda, auténtica y con un estilo propio que promete seguir generando repercusión.