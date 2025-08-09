Pampita sorprendió a todos en Los 8 escalones al revelar su admiración por Antonela Roccuzzo

Oficialmente, comenzó una nueva etapa en Los 8 escalones (eltrece). Guido Kaczka le cedió el mando de la conducción a Carolina ‘Pampita’ Ardohain, que ya tenía experiencia en el rol y previamente formó parte del programa como integrante del jurado. El viernes 8 de agosto, en la última emisión de su primera semana, la modelo sacó a relucir su costado más “cholulo” y dejó en evidencia su admiración hacia nada más y nada menos que “la primera dama del fútbol”, Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi.

Dos participantes llamados Alan y Lucía se enfrentaron en la final del viernes de Los 8 escalones. Como estaban empatados, debieron definir por aproximación y la pregunta estuvo a cargo de Iliana Calabró. “Ella es muy trendy, instagramer y es la mujer de un crack mundial como es Messi. Queremos saber si ustedes conocen la edad de Antonela Rocuczzo. ¿Cuántos años calculan que tiene?“, les preguntó.

Pampita asumió como conductora de Los 8 escalones (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Mientras los participantes deliberaban sus respuestas, Pampita aprovechó para hacer un comentario a término personal. “¡Qué linda que es! El otro día la vi en el recital de Coldplay y está más linda que nunca", sostuvo. El show al que hizo referencia tuvo lugar el domingo 27 de julio, donde Lionel Messi y Antonela Roccuzzo fueron con sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro a ver al grupo liderado por Chris Martin en el Hard Rock Stadium de Miami. Incluso, la pareja fue captada por la kiss cam y las imágenes dieron la vuelta al mundo. La rosarina lució radiante con un look total black de top negro estilo corset y pantalones cargo, con una cartera a tono y accesorios de plata y la modelo elogió su estilo.

“Él le paga la manicura, el peluquero, todo. Increíble, como tiene que ser”, comentó Ardohain. “Y ella no para de trabajar porque hace ropa deportiva, joyas, todo”, acotó. Y es que la rosarina, que cuenta con más de 40 millones de seguidores en Instagram, se convirtió en una influencer de moda, skincare y fitness y tiene contratos con reconocidas marcas de lujo.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi fueron a ver el show de Coldplay en Miami (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

“Está preciosa, tiene un perfil divino. A la antigua es Messi. Y con los chicos también, es divino ver esa imagen. Y ellos dos enamoradísimos. Siempre se la ve impecable”, sumó Iliana Calabró. Tras la charla, los participantes tuvieron que mostrar sus respuestas. Mientras Alan sostuvo que Roccuzzo tiene 35 años, Lucía dijo 36. Fue ella quien ganó la final, puesto que la rosarina cumplió 37 años el 26 de febrero.

A lo largo de las emisiones de Los 8 escalones se conocieron varias facetas de Carolina Ardohain. Así como en esta oportunidad admitió que sigue de cerca la vida de Antonela Roccuzzo, meses atrás contó detalles del encuentro que tuvo con la mismísima Madonna, en un aeropuerto mientras estaba de viaje en los Estados Unidos, donde vive su ahora expareja, el polista Martín Pepa.

Pampita reveló detalles del día que se encontró a Madonna

“Estaba pasando el equipaje y vi un bolso re lindo”, detalló Carolina y contó que la dueña era justamente la intérprete de “Material Girl”, que estaba a su lado junto a la cinta de equipaje y aguardaba por sus pertenencias. ”Es hermosa, unos ojos, un color... Hermosa, la amo“, aseguró. Según dio a entender, no interactuó ni le pidió una foto, solo la vio de cerca.