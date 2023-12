escuchar

Hace pocas semanas, Nicole Neumann y Manuel Urcera se casaron en una espectacular boda que contó con 500 invitados, y fue ahí donde anunciaron que se encontraban en la dulce espera de su primer hijo juntos. No obstante, en medio de los festejos corrió el rumor de que el piloto de carreras había tenido un amorío con la modelo Eva Bargiela, expareja de Facundo Moyano. Luego de varios días, ella decidió romper el silencio y, finalmente, confirmó que esos rumores son ciertos en diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece).

Nicole Neumann atraviesa uno de los mejores momentos de su vida luego de dar el “sí, quiero” junto al piloto de carreras. Tras la espectacular celebración en Exaltación de la Cruz ante 500 invitados, siendo uno de los eventos mediáticos más importantes del año, la pareja se encuentra disfrutando de unos días de luna de miel en playas paradisíacas, mientras esperan la llegada del nuevo integrante a sus vidas.

Pero antes y durante los festejos, corrió el rumor en los programas de espectáculos de que Manuel Urcera había tenido un affaire con la expareja de Facundo Moyano.

“Tenemos nota con ‘Jujuy’ Jiménez y Eva Bargiela, quien finalmente después de mucha vuelta reconoce un vínculo lejanísimo que no se pisa con Manu Urcera. El chiste era que Facu Moyano había salido con Nicole y Eva Bargiela había salido con Manu Urcera. Ella había dicho ‘no, no, no’, pero hoy lo confirmó”, introdujo Adrián Pallares para sorpresa de los panelistas.

En la entrevista, se ve a ambas modelos respondiendo preguntas sobre sus respectivas situaciones sentimentales y sobre la maternidad. “No sé si el tema de ser madre lo pensé”, introdujo Eva y luego agregó: “Pero sí el tema de congelar óvulos. Hoy, gracias a la ciencia, la edad de la mujer para maternar se puede estirar. Entonces, es una herramienta súper útil y más cuando te estás desarrollando profesionalmente”.

Luego, el cronista les consultó por los amores que habían atravesado y sobre el supuesto romance con Manuel Urcera. “Sí, pero aclaremos los tantos”, indicó la modelo que no le esquivó a la pregunta y luego añadió: “Fue tiempo atrás, nada superpuesto. Cuando salió eso, yo me quería morir porque ellos se estaban por casar”.

Consultada por más detalles de su amorío, no quiso dar precisiones. “No sé dónde lo conocí. No me acuerdo”, manifestó y luego le reprochó un tanto incómoda al periodista: “No importa, ¿por qué lo traés acá?”.

En ese tenso momento, “Jujuy” salió al cruce. “Dijimos que no íbamos a hablar del pasado porque el pasado ya pasó, para el futuro falta un montón, vamos a hablar del hoy”, indicó, por lo que el cronista tuvo que cambiar de tema.

Para cerrar la nota, Jiménez, quien sufrió una ruptura amorosa escandalosa a mitad de este año, fue consultada por la polémica situación del extenista David Nalbandian, que puso una cámara en la habitación de su expareja para vigilarla en su intimidad. “Me pareció un montón, es fuerte. Dije ‘pobre esa chica’, me pareció una locura. Me pareció muy tóxico”, concluyó.