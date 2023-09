escuchar

En el ciclo Verdad/Consecuencia (TN), conducido por Luciana Geuna y María Eugenia Duffard, Facundo Moyano confirmó su separación de Eva Bargiela. En medio de la entrevista, le consultaron al dirigente político sobre su mujer, quien actualmente participa del Bailando (América), y sorprendió a todos con su respuesta.

“Su mujer forma parte del Bailando, ¿eso es algo que a usted lo incomoda?”, le preguntó Duffard. A lo que el hijo de Hugo Moyano contestó de forma tajante y sin querer dar demasiados detalles: “Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde, nada para agregar”.

Luego de la respuesta del exdiputado nacional, ninguna de las dos periodistas volvió a repreguntar y él se mantuvo serio durante el resto del programa, algo que generó incomodad en el estudio.

Según informó Pia Shaw este viernes a la mañana en A la barbarrosa (Telefe), Bargiela se enteró de su separación a través de la televisión y en la casa de Sofía “Jujuy” Jiménez, quien este viernes justamente estaba como panelista invitada, por lo que pudo brindar detalles del momento: “Estábamos comiendo con Eva y de repente le empiezan a llegar mensajes de allegados que no entendían qué estaba pasando”.

A pesar de que no quiso ahondar demasiado sobre la intimidad de la relación de su amiga, Jujuy dijo que Moyano y Bargiela comenzaron a tener rispideces cuando ella debutó en el programa de Marcelo Tinelli. “Eva es un amor, buena mina, súper trabajadora y divertida. Viene con Facundo hace un montón y está locamente enamorada de él. Ayer fue durísima verla así, porque fue como un balde de agua fría, no esperaba que lo contara al aire”, indicó.

“Ella venía de charlar, me contó que se iban a juntar hoy para ver cómo iban a manejar esta situación, porque no la estaban pasando bien y, como se quieren, quieren cuidar la pareja. Pero de pronto Facundo lo dijo al aire”, explicó la modelo al remarcar que estaba sorprendida al igual que su amiga.

El panel seguía desconcertado por la actitud del político. Es por esto que mientras Jujuy contaba la secuencia, preguntaban cuál había sido el motivo de la crisis. “Ellos realmente estaban re bien. Eva piensa que la separación está relacionada con su participación en el Bailando”, señaló la modelo.

Antes de debutar en el reality, Bargiela pasó por El debate del Bailando, donde Denis Dumas le consultó si su marido era de celarla con respecto a su participación en el certamen. “Cero. Los dos tenemos trabajos muy distintos. Y, así como él no me exige que lo acompañe en un acto político, en el que por ahí yo nada que ver, yo tampoco le exijo a él que venga al programa”, dijo la joven.

En ese sentido, la conductora le preguntó si quería que su pareja la acompañara el primer día. “Yo la verdad es que tampoco quiero ser ‘la mujer de’. Siento que no es mi mayor virtud con quien estoy. Me gustaría que me conozcan por otra cosa. Así que si viene, bien. Y si no tendrán que entretenerse conmigo o me volarán”, aseguró.