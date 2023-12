escuchar

Eva Bargiela habló del final de su matrimonio con Facundo Moyano y si bien se mostró segura del fin de la relación y reveló que hoy se siente “liviana”, no pudo contener las lágrimas al pensar en la familia que tanto desea y que no fue. “Sueño con llegar a mi casa y tener un compañero”, confesó.

La primera referencia de Bargiela a su divorcio de Moyano fue en el segmento cara a cara, donde le tocó quedar enfrentada a Pamela David. “¿Te sentís más liviana ahora que te separaste?”, le preguntó la conductora de América TV sin vueltas. “La verdad que sí”, asintió la modelo de inmediato. “En un momento separarse claramente es doloroso, porque por lo menos yo me casé pensando que iba a ser para toda la vida, que iba a formar una familia y todo lo que eso implica”, explicó. “Como que se me vino el mundo abajo”, graficó luego.

PH - Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff ADRIAN DIAZ BERNINI

“¿Te sacaste un peso de encima, Eva?”, insistió David. “Bueno, yo hoy me siento más liviana, no sé si diría que me saqué un peso de encima”, retrucó con una sonrisa la exparticipante del Bailando, sin perder la corrección ni la línea de sus respuestas. “Estoy contenta, estoy disfrutando, estoy trabajando”, siguió. “¿Hubiera sido un error seguir?”, continuó David, pero otra vez no encontró reacción. “Creo que sí porque por algo decidimos separarnos”, concluyó.

En ese momento, intervino Andy Kusnetzoff. “Yo no conozco tanto la historia, pero ¿te casaste y cuánto tiempo después te separaste?”, consultó. Luego de explicar que fueron un matrimonio durante dos años, la joven habló de los motivos del final. “Creo que estábamos buscando cosas diferentes, momentos diferentes, y no nos estábamos entendiendo tanto”, repasó. De inmediato aclaró que le dolió mucho la separación y que la situación fue peor porque justo sucedió mientras estaba en un programa de alta exposición -fue parte del Bailando 2023 cuando trascendió la noticia-. “Hubiese preferido transitarlo de otra manera, pero también me hago cargo de que es mi trabajo y lo que yo elijo”, cerró.

Insistente, David quiso saber si era cierto que durante el último tiempo con Moyano intentaron ser padres. “No, no estuvimos buscando. Estaba en nuestros planes, sí, pero por algo no se dio. Y yo creo un poco en que todo es por algo y creo en el amor”, explicó. También contó que no tiene miedo de volver a enamorarse y que le encantaría formar una familia y volver a casarse. “´¿Ya si divorciaron?”, consultó el conductor. “Todavía no, así que no me puedo volver a casar”, respondió la modelo divertida. “Estamos en eso”, reveló.

Sobre el final del cara a cara, Bargiela dio por tierra con las versiones que aseguran que se había enterado del final de su matrimonio por televisión. “No. Estábamos atravesando una crisis, separándonos, pero él lo contó en un programa”, recordó. También reveló que hablaron del tema, que siguen en contacto porque tienen “varias cosas en común que hay que resolver” y que siempre va a haber buena relación: “No me quiero quedar con el final. Yo le deseo lo mejor, nos queremos y que sea lo que tenga que ser”.

Los invitados de la noche de PH: el humorista Roberto Moldavsky, el periodista Pablo Giralt, la modelo Eva Bargiela, la conductora Pamela David y el ex Gran Hermano Walter “Alfa” Santiago ADRIAN DIAZ BERNINI

La familia que no fue

Si bien con Pamela David Bargiela se mostró distendida, no pudo evitar romper en llanto minutos después cuando habló de la familia con Facundo Moyano que no fue. El momento emotivo sucedió en el segmento en donde los invitados se acercan a una fuente y sacan o tiran una moneda del agua mientras comparten qué les gustaría que vuelva o qué les gustaría soltar. “Me gustaría que se vayan los miedos que tenemos todos. Si bien me rio de que soy feliz y demás, me gustaría perderle un poco el miedo a volver a creer”. En ese momento, la modelo no pudo contener la angustia. “¿Vos querías que llore?”, le preguntó al conductor entre lágrimas.

Facundo Moyano anunció su separación de Eva Bargiela (Foto: Ramiro Souto)

“La verdad es que yo sueño con tener una familia, con llegar a mi casa y tener un compañero. Más allá de los mandatos y demás, para mi es muy importante tener una familia. Yo me casé en su momento no por eso. Y me gustaría poder tenerlo”, cerró, y se alejó del centro de la escena sin poder decir más.

Cabe recordar que el dirigente político anunció la ruptura de su matrimonio el 21 de septiembre en el ciclo Verdad/Consecuencia (TN), conducido por Luciana Geuna y María Eugenia Duffard. En medio de la entrevista, le consultaron sobre su mujer, quien en aquel entonces participaba del reality que conduce Marcelo Tinelli y sorprendió a todos con su respuesta.

“Su mujer forma parte del Bailando, ¿eso es algo que a usted lo incomoda?”, le preguntó Duffard. Ante esto, el hijo de Hugo Moyano contestó de forma tajante y sin querer dar demasiados detalles: “Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde, nada para agregar”. Luego de la respuesta del exdiputado nacional, ninguna de las dos periodistas volvió a repreguntar y él se mantuvo serio durante el resto del programa, algo que generó incomodad en el estudio.

