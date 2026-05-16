Yanina Latorre reveló el motivo por el que nunca perdonó su papá

Yanina Latorre sorprendió al abrir su corazón y hablar como nunca antes sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida familiar: la infidelidad de su padre y el profundo resentimiento que arrastró durante años. Todo ocurrió cuando la conductora de SQP (América TV) fue invitada a Ferné con Grego, el ciclo de streaming conducido por Gregorio Rosello en Telefe. Fue allí donde relató que nunca logró perdonarle a su progenitor haber abandonado a su madre, Dorita, para iniciar una relación con su secretaria.

“Yo era su hija predilecta, me llevaba a bárbaro, pero nunca le perdoné que dejara a mi mamá por su secretaria. La fui a buscar, le rompí toda la casa, estuve imputada, procesada por amenazas de muerte, hija de puta. Tenía 19 años yo y estaba dolida”, comenzó sobre su la historia familiar que la llevó a tener problemas en la Justicia.

Sin embargo, la exangelita aclaró que lo que más le afectó no fue la relación extramatrimonial de su padre, sino la actitud que habría tenido la mujer con su madre. “A mí no me importaba que ella saliera con mi papá. A mí lo que me importaba es que esta hija de puta, a la noche, mi papá era alcohólico, esperaba que mi papá se alcoholice y llamaba a mi mamá. Le decía cómo se lo había g**chado, le decía: ‘Hoy tenía calzoncillo rayado azul y blanco’. Mi mamá iba y se fijaba y tenía…”, explicó indignada.

Los padres de Yanina Latorre (Foto: Instagram @yanilatorre)

La conductora aseguró que aquella situación destruyó emocionalmente a su madre. “Esta chica la emputeció a mi mamá. Después, que mi papá se vaya… la culpa es de mi papá que se fue con la mina. La mina ahí no tiene nada que ver. La cínica. A mí no me gustan las minas que salen con casados y molestan a la susodicha. Si te estás g**chando a tu jefe, porque mi papá era director del Banco Nación y ella era secretaria, bancala ahí. No llames a mi mamá todas las noches”, lanzó aún enojada por su pasado.

En otro tramo de la entrevista, contó que con el paso de los años intentó recomponer la relación. Incluso reveló el apodo con el que tanto ella como su madre se referían a la mujer. “Se llamaba María Inés Alfonso, entonces mi mamá y yo le decíamos ‘La Negra’. Hijas de puta que éramos”, dijo, entre risas.

Yanina Latorre junto a su padre (Foto: Instagram @yanilatorre)

El día que Lola Latorre enfrentó a la pareja de su abuelo

Uno de los momentos más fuertes del relato llegó cuando Yanina recordó una situación que vivió junto a Lola Latorre, su hija mayor y primera nieta de su padre, cuando era una niña. Según contó, durante una comida familiar, la pequeña repitió todo lo que escuchaba en su casa sobre la mujer. “Entonces un día voy con Lola a comer. Se sienta Lola en la mesa y le dice: ‘¿Vos sos la negra de mierda que le arruinaste la vida a mi abuela y a mi mamá?’”, recordó.

Lejos de retarla, Yanina admitió que en aquel momento reaccionó impulsivamente y decidió acompañar el enojo de su hija. “Para mí no hay mejor defensa que un buen ataque. Y me levanté y le dije: ‘¿Sabés qué, hija? Sí, es una negra de mierda que nos cagó la vida a la familia’”, contó. Aquella situación terminó de romper definitivamente el vínculo con su padre y su pareja. “Le dije: ‘¿Sabés qué, papá? Es la última vez que como con ustedes’. Y me fui porque no la iba a retar. La pobre dijo eso porque yo lo decía”, concluyó.