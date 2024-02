escuchar

Este domingo, Marcelo Tinelli fue el primero en despertarse luego de la mega fiesta de casamiento que ofrecieron Candelaria Tinelli y Coti Sorokin en la estancia El Dok Haras en Exaltación de la Cruz. Desde la pileta de su casa grabó un video que luego publicó en las redes sociales, allí resumió la noche del festejo, le dedicó unas tiernas palabras a su hija y también le agradeció a la gente por el cariño que recibió. “Me venció la emoción”, sostuvo.

La hija de Marcelo y Soledad Aquino, se llevó todos los laureles con una ceremonia que congregó a cerca de 400 invitados, en los que les solicitó encarecidamente no llevar celular para preservar la privacidad de todos. Sin embargo, su padre sí que no respetó aquella norma y a lo largo de la jornada enseñó algunas postales.

Lo cierto es que luego de tamaño evento, Marcelo apareció en el patio de su casa y le envió un saludo a los novios en Instagram, al tiempo que se sinceró sobre lo que significó para él ver la primera boda de una de sus hijas.

Así fue el look de Marcelo Tinelli en la boda de Cande y Coti (Fuente: Instagram/@marcelotinelli)

“Buen día, ¿cómo andan?”, comenzó el empresario y exconductor de El Bailando (América), y siguió: “Pasó la boda, fue un momento maravilloso, para todos. Me sorprende que me haya levantado bastante temprano, porque me venció la emoción. La emoción de todo lo que pasó. Fue único e irrepetible, creo que nunca lloré tanto en toda mi vida cuando la vi. Hermosa mi hija, se me cae la baba”.

Y agregó: “Ese momento de la caminata, cuando la tomo en el altar para darle mi hija a su marido, mi querido Coti, fue otra cosa que no voy a olvidar jamás”. Luego de aquellas palabras profundas, insistió: “Gracias por acompañarnos en este momento tan hermoso familiar. Estamos todos muy felices, muy emocionados. Los quiero y gracias”.

Esta no fue la única referencia que Tinelli hizo a la reciente pareja de casados, sino que, además, en el feed de la red antes mencionada, subió una foto en la que posó con Cande en el salón de la fiesta y le dedicó un texto a ella y al cantante de rock nacional.

La dedicatoria de Marcelo Tinelli a su hija Candelaria, tras la boda con Coti Sorokin (Fuente: Instagram/@marcelotinelli)

“Siiiii. Se casó mi Rubi, mi Lelé, mi escorpiana, mi segunda hija y la primera que se casa. Cuanta emoción, cuanta alegría, cuanta felicidad, cuanta paz que transmitís, hija amada Candelaria”, manifestó a la vez que se refirió a Coti: “Amo verte tan feliz junto a tu marido”.

Marcelo Tinelli posó con su ex en la boda de su hija Candelaria

En una noche en la que primaron los reencuentros y el amor de familia, Marcelo Tinelli y Soledad Aquino aprovecharon para dar una señal de su buen vínculo. Posaron en el salón de la fiesta juntos para una historia temporal de Instagram y el conductor referenció: “Los padres de la novia”. Acto siguiente, mencionó a su expareja y agregó un emoji de corazón.

Marcelo Tinelli junto a Soledad Aquino (Fuente: Instagram/@marcelotinelli)

Lo cierto es que minutos después de ese posteo, Soledad replicó esa misma foto en su perfil oficial y escribió: “Qué día”. Esta fue la única publicación que hizo la madre de Cande en referencia a la boda, al menos hasta el momento, a diferencia del conductor, que continuó con una serie de postales de la noche en la que solo apareció él junto a sus hijos, sin dejar expuesta parte de la ceremonia.