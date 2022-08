“Eduardo, vení a buscar a Juan Cruz”, el tema viral ya tiene su versión heavy metal

En la Argentina, el tema del momento es “Eduardo, vení a buscar a Juan Cruz”, el inesperado hit que nació a raíz de una iniciativa solidaria realizada por la banda Ultimátum para dar con el padre de un niño que se perdió en la Plaza Dorrego de San Telmo. Desde que se viralizó la peculiar situación en las redes sociales, cientos de personas hablan del tema en cuestión y muchos otros tuvieron el ingenio de hacer sus propios covers. El caso de Maxi Petrone es uno de ellos. Se trata de un joven que compuso la versión heavy metal de la canción y que rápidamente se llevó cientos de elogios por parte de los usuarios en YouTube. “Me encanta y me sorprende la repercusión”, expresó el joven en declaraciones con LA NACION.

A través de su cuenta @MaxiPetrone, donde tiene a más de 6.000 suscriptores, compartió un video de 55 segundos de duración en el que demostró su capacidad artística al hacer una reversión con su propia impronta, que lo distinguió completamente del tema original.

El cover metal del tema viral “Eduardo, vení a buscar a Juan Cruz”

Con la ingeniosa interpretación, se ganó mensajes positivos y, hasta el momento, la filmación recibió más de 30.000 reproducciones. “Ya estaba buena la versión original, pero le diste el toque, quedó genial”, comentó un joven. Por su parte, una segunda persona expresó su opinión: “Tranquilamente, podría ser un tema sacado por una banda de la Argentina en los 80, tanto la versión original del vídeo como la de este chico”.

Tras la repercusión, el youtuber habló con este medio y reveló los detalles detrás de los motivos por los cuales tomó la decisión de recrear su propia versión. “Había visto la noticia, pero sin prestarle mucha atención, hasta que el martes pasado un amigo me la pasó y me dijo que era algo que quedaría muy bien para mi estilo. Después de escucharla un par de veces se me quedó pegada en la cabeza y decidí hacerla. Probé algo más rockero, pero al final decidí recrear la versión metalera”, detalló.

En cuanto a su opinión sobre la viralización del tema en cuestión, sostuvo que no lo deja de sorprender la capacidad innata de los músicos en lo que se refiere a la improvisación.

“Me encanta y me sorprende la repercusión que toman estas historias, sobre todo porque viene de un lado más genuino de la gente. Uno nunca sabe qué será lo próximo que se haga viral, y eso es lo que lo hace tan interesante. Puede ir para cualquier lado, y en eso se parece a una cuestión de los músicos, de componer con lo que tienen a mano y hacer algo nuevo, único e irrepetible”, comentó.

El video original: compusieron una canción para encontrar al padre de un chico perdido en Plaza Dorrego

Por otro lado, aplaudió el ingenio que tuvo la banda, en un escenario colmado de incertidumbre. “Me parece maravilloso lo que hicieron, convertir una situación tan dramática y dar una mano a través de la música. No solo porque ayudaron al chico para que encuentre a su papá, sino porque también le sacaron ese dramatismo y unieron a la gente”.

Asimismo, aseguró que nunca imaginó toda la repercusión que recibió su grabación y la buena recepción por parte de los usuarios. “La verdad que me sorprendió mucho. Uno siempre sueña con vivir algo así, pero la verdad es que cuando efectivamente pasa no deja de parecerte asombroso. Todavía no termino de creerlo”, cerró.

Maxi es el guitarrista de una banda y al mismo tiempo utiliza sus redes sociales para dar a conocer los covers que realiza Maxi Petrone

En la actualidad, Petrone desempeña su trabajo como productor audiovisual y es guitarrista de la banda “Gente del Desierto”. Al mismo tiempo, comparte todo su contenido en su canal de YouTube, donde se dedica a realizar versiones rockeras y metaleras de canciones: desde Chayanne, Animé y hasta el hit de “Eduardo, vení a buscar a Juan Cruz”.