De Una noche en el museo a El gran showman: las películas que abandonan Netflix este fin de semana

Las plataformas de streaming renuevan su catálogo constantemente. Este movimiento significa desde sumar producciones originales hasta cancelar las series que no funcionaron, estrenar documentales de deportistas y también eliminar algunas películas. Justamente de cara al nuevo mes, Netflix sacará varios títulos de renombre, desde dos comedias protagonizadas por Steve Martin hasta un aclamado musical y la romcom en la que se enamoraron Miley Cyrus y Liam Hemsworth. A continuación, estas son las diez películas que estarán disponibles hasta el 31 de mayo y no te podés perder.

1) El gran showman

El gran showman (Avance)

Dirigida por Michael Gracey (Rocketman, Better Man), protagonizada por Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron y Zendaya y con una aclamada banda sonora a cargo de Benj Pasek y Justin Paul (La La Land), está basada en la vida de Phineas Taylor “P.T.” Barnum, uno de los productores de espectáculos más populares del siglo XIX.

2) El padre de la novia

El padre de la novia se estrenó en 1991 (Foto: IMDb)

Steve Martin se pone en la piel de George Banks, un hombre felizmente casado con Nina (Diane Keaton) y padre de Annie (Kimberly Williams-Paisley) y Mattie (Kieran Culkin), cuya vida se vuelve una pesadilla cuando su hija le anuncia que va a casarse y se ve obligado no solo a enfrentarse a su yerno, sino también a la exorbitante cuenta de la fiesta.

3) Una noche en el museo

Ben Stiller y Robin Williams en Una noche en el museo (Foto: IMDb)

El nuevo guardia de seguridad nocturno del Museo de Historia Natural de Nueva York descubre las inesperadas y mágicas cosas que suceden cuando se cierran las puertas y se apagan las luces.

Bonus Track: Una noche en el museo 3: El secreto de la tumba también puede verse en la plataforma hasta el 31 de mayo.

4) Mi amiga la sirena

Emma Roberts, Jojo y Sara Paxton, las protagonistas de Mi amiga la sirena (Foto: IMDb)

Un clásico de los 2000. Protagonizada por Emma Roberts, Sara Paxton y Joanna “JoJo” Levesque, sigue la historia de dos mejores amigas que encuentran a una sirena en la pileta del club en el que veranean.

5) Más barato por docena

Más barato por docena (Avance)

La vida de Tom Baker (Steve Martin) da un giro cuando, al cumplir su sueño de dirigir a un equipo de fútbol americano, debe lidiar con una mudanza y una casa con doce hijos mientras su esposa está de viaje para promocionar su nuevo libro.

Bonus Track: La secuela Más barato por docena 2 también está disponible en la plataforma hasta la misma fecha.

6) La última canción

La última canción está protagonizada por Miley Cyrus y Liam Hemsworth (Foto: IMDb)

La película que marcó el inicio de la historia de amor entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth. Estrenada en 2010 y basada en la obra de Nicholas Sparks, sigue a Ronnie (Cyrus), una joven pianista que se ve obligada a pasar el verano en Georgia junto a su padre y su hermano menor.

7) Maze Runner: correr o morir

Kaya Scodelario y Dylan O'Brien protagonizan Maze Runner (Foto: IMDb)

Thomas (Dylan O’Brien) se despierta encerrado en un laberinto con solo algunos fragmentos aislados de su pasado en la cabeza y sabe que, si quiere seguir con vida, él y los otros jóvenes que se encuentran allí deben escapar si quieren sobrevivir.

Bonus Track: Las otras dos entregas basadas en las novelas de James Dashner, Maze Runner: prueba de fuego y Maze Runner: cura mortal, también estarán disponibles en la plataforma hasta el 31 de mayo.

8) Dr. Dolittle

Eddie Murphy en Dr. Dolittle (Foto: IMDb)

Un clásico de los clásicos. El doctor John Dolittle, interpretado por Eddie Murphy, tiene un don: hablar con los animales. Sin embargo, esto lo hará tener más de un problema.

Bonus Track: Dr. Dolittle 3 también se puede ver en la plataforma hasta el 31 de mayo.

9) Los pingüinos de papá

Jim Carrey protagoniza Los pingüinos de papá (Foto: IMDb)

El Sr. Popper (Jim Carrey) es un importante hombre de negocios que debe dar vuelta su vida cuando se ve obligado a transformar su departamento en el Polo Norte al recibir como herencia una bandada de pingüinos.

10) El llamado salvaje

El llamado salvaje (Adelanto)

Protagonizada por Harrison Ford y dirigida por Chris Sanders, narra la historia de Buck, un valiente perro que debe afrontar una nueva vida en Alaska.