Netflix confirmó quién interpretará a Nellie Oleson en el reboot de La familia Ingalls
La nueva adaptación ya tiene a la intérprete que asumirá el desafío de encarnar a la histórica rival de Laura Ingalls; qué se sabe
- 2 minutos de lectura'
La expectativa por el regreso de La familia Ingalls sigue creciendo. La nueva adaptación de La casa de la pradera llegará a Netflix el próximo 9 de julio de 2026 con una primera temporada de ocho episodios, bajo la producción de CBS Studios y Anonymous Content. El proyecto está liderado por Rebecca Sonnenshine, reconocida por su trabajo en series como The Boys y The Vampire Diaries, y en las últimas horas sumó una novedad que despertó el interés de los fanáticos: ya se conoció quién será la actriz encargada de interpretar a Nellie Oleson, uno de los personajes más recordados de la ficción.
La elegida para ponerse en la piel de Nellie Oleson es Willa Dunn, quien se suma al elenco de la nueva versión de La familia Ingalls para interpretar a uno de los personajes más recordados y polémicos de la historia. En la serie original, Nellie se convirtió en la gran rival de Laura Ingalls y dejó una huella imborrable entre los espectadores.
Dunn es conocida por su participación en Only Murders in the Building, donde interpreta la versión joven del personaje encarnado por Meryl Streep. En esta nueva producción de Netflix tendrá un papel regular y compartirá gran parte de la trama con Alice Halsey, la actriz que dará vida a Laura Ingalls.
Cómo será la nueva Nellie Oleson en el reboot de La familia Ingalls
De acuerdo con la descripción oficial, esta nueva adaptación buscará mostrar una versión más profunda de Nellie Oleson. Aunque seguirá siendo una niña caprichosa, provocadora y con una marcada rivalidad con Laura Ingalls, también será retratada como una persona inteligente, segura de sí misma y emocionalmente más vulnerable de lo que aparenta.
La serie explorará el costado más sensible del personaje, revelando que detrás de su actitud desafiante existe un fuerte deseo de construir vínculos y encontrar amistad. En la versión original estrenada en 1974, Nellie fue interpretada por Alison Arngrim, quien se convirtió en una de las figuras más recordadas de la ficción gracias a su papel recurrente durante gran parte de la serie.
Otras noticias de Netflix trends
Qué ver en Netflix. Las mejores series y películas para disfrutar este fin de semana del 30 y 31 de mayo
Última chance. De Una noche en el museo a El gran showman: las películas que abandonan Netflix este fin de semana
Para maratonear. Llegó a Netflix, tiene siete capítulos y está basada en una de las novelas góticas más vendidas de todos los tiempos
- 1
Difundieron el primer parte médico sobre la salud de Pata Villanueva
- 2
Las lágrimas de Xuxa por el homenaje sorpresa de su hija Sasha a su madre, que murió de Parkinson en 2018
- 3
Keanu Reeves pidió a la Justicia “clemencia” con el director Carl Erik Rinsch que gastó millones de dólares de Netflix para uso personal
- 4
Claudia Villafañe recordó el día que Ricky Martin comió un asado con Diego Maradona en su casa: “Lo metimos en el baúl”