Netflix confirmó quién interpretará a Nellie Oleson en el reboot de La familia Ingalls

La expectativa por el regreso de La familia Ingalls sigue creciendo. La nueva adaptación de La casa de la pradera llegará a Netflix el próximo 9 de julio de 2026 con una primera temporada de ocho episodios, bajo la producción de CBS Studios y Anonymous Content. El proyecto está liderado por Rebecca Sonnenshine, reconocida por su trabajo en series como The Boys y The Vampire Diaries, y en las últimas horas sumó una novedad que despertó el interés de los fanáticos: ya se conoció quién será la actriz encargada de interpretar a Nellie Oleson, uno de los personajes más recordados de la ficción.

La elegida para ponerse en la piel de Nellie Oleson es Willa Dunn, quien se suma al elenco de la nueva versión de La familia Ingalls para interpretar a uno de los personajes más recordados y polémicos de la historia. En la serie original, Nellie se convirtió en la gran rival de Laura Ingalls y dejó una huella imborrable entre los espectadores.

Willa Dunn fue elegida para interpretar a Nellie Oleson en la nueva adaptación de Netflix

Dunn es conocida por su participación en Only Murders in the Building, donde interpreta la versión joven del personaje encarnado por Meryl Streep. En esta nueva producción de Netflix tendrá un papel regular y compartirá gran parte de la trama con Alice Halsey, la actriz que dará vida a Laura Ingalls.

Cómo será la nueva Nellie Oleson en el reboot de La familia Ingalls

La nueva versión volverá a explorar la histórica rivalidad entre Laura y Nellie

De acuerdo con la descripción oficial, esta nueva adaptación buscará mostrar una versión más profunda de Nellie Oleson. Aunque seguirá siendo una niña caprichosa, provocadora y con una marcada rivalidad con Laura Ingalls, también será retratada como una persona inteligente, segura de sí misma y emocionalmente más vulnerable de lo que aparenta.

Tráiler oficial de La casa de la pradera

La serie explorará el costado más sensible del personaje, revelando que detrás de su actitud desafiante existe un fuerte deseo de construir vínculos y encontrar amistad. En la versión original estrenada en 1974, Nellie fue interpretada por Alison Arngrim, quien se convirtió en una de las figuras más recordadas de la ficción gracias a su papel recurrente durante gran parte de la serie.