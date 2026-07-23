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Antonela Roccuzzo rompió el silencio en medio de la campaña anti-Argentina
En medio de las críticas contra el país, la esposa de Messi compartió un posteo que dejó clara su postura
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A días de lo que fue la derrota en la final del Mundial 2026, Antonela Roccuzzo rompió el silencio y se metió en la viral campaña anti-Argentina que se vivió a lo largo de la Copa del Mundo. Así, tras permanecer en la tranquilidad de su vida privada por bastante tiempo luego de llegar a Rosario desde Miami para estar con su familia, la esposa de Lionel Messi decidió interceder en las críticas.
El mensaje de Antonela fue compartido a través de Instagram y mediante un reposteo a Connie Ansaldi, quien publicó un mensaje en su feed que estuvo acompañado por la frase: “Orgullosa de ser ARGENTINA”. Junto con esto, la foto expresó: “Argentina es como las familias: los de adentro nos puteamos, pero llega a venir uno de afuera a decir algo de nosotros Y TE COMEMOS EL HÍGADO”.
Esta publicación de Ansaldi también recibió el “Me gusta” de Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, Bizarrap y Eva De Dominici, además de la propia Roccuzzo y otras 212 mil personas. En cuanto a los comentarios, aparecieron personas de distintas partes de América para mostrar su apoyo, como los casos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, entre los más destacados.
Por qué hubo una campaña anti-Argentina
La derrota de la selección argentina en la final del Mundial 2026 frente a España desató una inusual hostilidad mediática y digital. Lo que comenzó como un análisis deportivo derivó rápidamente en una campaña de desprestigio, donde figuras del espectáculo y el periodismo internacional cuestionaron la idiosincrasia del país.
El actor Samuel L. Jackson encabezó los ataques al calificar a la Argentina como el “país más racista del mundo” a través de Instagram, mientras que Pedro Pascal directamente se burló. En sintonía, la actriz Mia Khalifa arremetió contra el equipo nacional al tildarlo de “sucio” y con preferencias por “una potencia colonial” antes que a los jugadores argentinos.
Por su parte, el escritor Arturo Pérez-Reverte, a través de X, sostuvo que la selección representó “la parte más violenta e irracional de cierta detestable sociedad”. La esfera digital también amplificó el conflicto con el caso de Niall Horan, quien debió disculparse tras avalar una publicación que ponía en duda la soberanía argentina sobre las Malvinas. Asimismo, periodistas como Josep Pedrerol y medios como The Telegraph se sumaron a la narrativa crítica, enfocándose en la actitud de los jugadores. Rosalía, tras una polémica en TikTok, pidió disculpas y aclaró que su interacción fue un error involuntario de navegación.
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