Le preguntaron a Érica Rivas si haría un spin off de su personaje en Casados con Hijos y sorprendió con su respuesta

Escuchar

Érica Rivas se ganó el amor de los televidentes al encarnar el papel de María Elena Fuseneco en la sitcom de origen estadounidense y que se adaptó a la Argentina, Casados con Hijos. Ese personaje entrañable marcó la televisión del 2005 y 2006 y a casi 20 años de la primera emisión por Telefe, la actriz habló en un programa de streaming, reveló secretos de aquella época y contó si volvería con un spin-off de la tira.

En diálogo con el equipo de Yatewavisa de Una multimedios, Rivas explicó cómo fue hacer ese personaje, qué significó para ella y qué hay de ella en la imagen de María Elena. Al mismo tiempo, dijo que le gustaría volver a interpretarla y explicó que las repeticiones televisivas le daban felicidad, a diferencia de lo que muchos decían.

Erica Rivas contó que la producción en un principio no quería que usara el corte carré, pero ella se resistió (Fuente: Instagram/@e.r.i.c.a.r.i.v.a.s)

Cuando le presentaron una foto de la actriz en 2005 y le consultaron por la esposa de Dardo Fuseneco, ella contestó: “Lo que luché por ese carré… No me lo querían dejar. Yo la amo a María Elena, siempre la amé”.

“¿Te dolió que se dude un poco de que no te gustaba hacerla?”, le preguntó el conductor y Érica respondió: “Jamás, siempre, siempre, desde que empezaron a pasar las repeticiones otra vez y otra vez, yo fui la única del elenco, creo, que dije que a mí me gustaba. Porque la verdad es que no tenía otra cosa tan alucinante como para hacer”. Y agregó: “Creo que con la repetición yo gané. No es que gané contra otros, sino que gané que la gente empezó a entender mi estilo”.

“Claro, yo siempre fui medio rara. No era hegemónica, lo digo en algunos reportajes”, sostuvo la actriz. A la vez, una de las panelistas comentó: “Es que era muy poderosa, en su forma de hablar, en su actitud…”. Esto le dio el pie para decir: “¿Sabés qué fue? Urdapilleta. Él era el que me veía y me decía: ‘Mañana hacé esto’”.

Erica Rivas dijo que le pone feliz ver que la gente repita su emblemático grito hoy en día (Fuente: Instagram/@e.r.i.c.a.r.i.v.a.s)

Y reveló: “Por ejemplo, lo de la risa era una cosa que hacíamos con Urda. Que era que juntábamos la risa como del piso y la largábamos… Era tipo, nos poníamos un poco en pe*** y era como joder, de joder con el otro”.

Hacia lo último, soltó: “A mí me da tanta emoción ahora que no está Urda, que la gente haga nuestra risa, ¿entendés? Es como, ‘Urda, si vos vieras esto’. Por favor, no lo puedo creer. Para mí ese poder se lo dio él”.

“Alguna vez fantaseé con que exista un spin-off de María Elena, específicamente”, mencionó una de las panelistas y sin dudarlo, Rivas concluyó: “Yo también. Amaría hacerla de nuevo”.

Erica Rivas como María Elena Fuseneco en Casados con Hijos

Cabe recordar que el vínculo de Érica y María Elena se rompió cuando Casados con Hijos volvió en 2022 en formato de obra teatral. En aquella ocasión, estuvo presente el elenco original: Florencia Peña (como Moni Argento); Guillermo Francella (como Pepe Argento); Luisana y Darío Lopilato (como Paola y Coqui) y Marcelo de Bellis (como Dardo Fuseneco). No obstante, la vecina célebre fue retirada del guion y reemplazada por un nuevo personaje, interpretado por Jorgelina Aruzzi.

En ese marco, Rivas habló en una entrevista y explicó según ella que no encarnó su emblemático papel por disidencias políticas: “Ellos no quieren que yo esté. Ellos me echaron. O sea, yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación. Además, como mujer, como actriz, como feminista. Lo que pasa es que no voy a hacer cualquier cosa”. Incluso ante la cámara de Intrusos (América), llegó reconocer que le “dolía mucho” no haber coincidido con la producción para estar presente en el elenco original.

LA NACION