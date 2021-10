La bronca de Damián Betular con un participante de Bake Off Argentina: “¿Te acordás lo que te enseñé?”

Durante la noche del jueves, el caos pudo más que la paciencia a la hora de enseñar. Damián Betular estalló contra un pastelero en Bake off Argentina (Telefe) ante tanta desorganización a la hora de hacer la preparación del día

Cansado de “explicarle varias veces” las cosas, y en medio de un ataque de desesperación, el jurado se molestó con Gino y se lo hizo saber. “¿Te acordás que te enseñé que lo tenés que sacar del molde para que se te enfríe rápido? ¡Ayer te lo enseñé!”, expresó muy enojado y a los gritos.

Y es que el famoso pastelero le mostró al joven cómo conseguir que los postres se enfriaran más rápido luego de sacarlos del horno y así “ganar” tiempo, un recurso que es sumamente escaso en esta competencia.

Gino causó el enojo de Betular este jueves en Bake off Argentina Captura telefe

Después de dejar en evidencia que Gino no siguió otras instrucciones que él le dio previamente, Dolli Irigoyen se unió a la voz de Betular y también cuestionó al joven: “Bueno, vos seguí con la tuya, que así te va a ir”. De esta manera, la cocinera se ofuscó y decidió seguir su camino y ayudar a otro concursante.

Damián Betular estalló con el desorden de Gino

Sin embargo, Paula Chaves supo traer balance a la noche cuando sorprendió a un participante con una divertida propuesta.

Damián Betular reforzó la romántica propuesta que Paula Chaves le hizo a un participante

El desafío de la noche consistió en preparar una torta de boda, con varios pisos, pero en versión miniatura. Cuando la presentadora pasó por la mesa de Facundo junto con Pamela Villar para saber con qué las iba a sorprender el joven, ocurrió la peculiar propuesta.

“¿Te casarías vos, Facundo?”, le preguntó muy sonriente la modelo. “¡Nooo!”, lanzó de inmediato el pastelero de 25 años que se puso muy nervioso al tocar el tema del matrimonio con las dos mujeres.

En el back del programa, explicó uno de los motivos por los cuales pasar por el altar no está en sus planes: “No tengo un peso partido a la mitad. ¿Qué me voy a casar?”. Los nervios de Facundo frente a Chaves y Villar alcanzaron para que las redes sociales se activaran con memes acerca de la particular propuesta.

Los fanáticos de Facundo compartieron divertidos memes Twitter

Al joven, que al parecer tiene un grupo de fanáticos en Twitter, lo halagaron con divertidos comentarios. “Yo en mi boda imaginaria casándome con Facundo”, escribió un usuario que acompañó una graciosa foto de Homero Simpson vestido de novia.

“Cada vez que enfocan a Facundo: ‘me veo en la obligación de enamorarme’”, compartió otra persona en Twitter.

El joven pastelero tiene un club de fans en redes sociales Twitter