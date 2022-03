Militta Bora, la primera eliminada del Hotel de los Famosos: “Leo García es el más complicado y conflictivo”

Militta Bora es la primera eliminada de El Hotel de los Famosos. Tras convertirse en una de las primeras nominadas en el reality de eltrece, y de perder el duelo de eliminación contra Kate Rodríguez, la cantante debió abandonar el reality en la primera semana de juego. Ya fuera de competencia, analizó su experiencia dentro del programa y confesó quiénes de los 15 participantes restantes son sus favoritos para llegar a la final.

“ Fue una experiencia súper intensa, es un gran programa. Ahora quedé re enganchada, re fan ”, comentó Militta Bora este martes en Nosotros a la mañana., también por la pantalla de eltrece. Respecto a su rápida partida del ciclo, reflexionó: “Nosotros no sabíamos nada, ahora quizá ya tienen un panorama de cómo es el juego y es más fácil pero al principio no sabíamos nada, fue todo minuto a minuto”.

En cuanto a la primera votación, en donde por un error de cálculos quedo ella misma nominada, explicó: “El factor sorpresa y la intensidad me jugaron una mala pasada. De hecho, iba a votar a Alex, no llegué a registrar que si votaba a Kate yo no quedaba nominada”.

Tras aclarar que no le gustan los conflictos, la cantante se definió a sí misma como “la armonizadora” del hotel. “Yo me llevaba muy bien con los chicos del staff (que eran mis compañeros) y con los huéspedes. De hecho, también con Kate, que todo el mundo la odiaba y que conmigo fue re buena compañera. Yo no soy peleadora, no me gusta la confrontación”, apuntó.

Además, reveló: “Si hay un repechaje me encantaría volver porque estuve muy poco”. Acto seguido, confesó cuál sería su estrategia si tuviera una nueva oportunidad: “No llegué a disfrutar nada. Creo que me prepararía un poco más físicamente porque los juegos son determinantes y no son fáciles”, reflexionó.

Inmediatamente, hizo referencia a los conflictos dentro del hotel y opinó de sus compañeros. “De entrada hubo conflicto entre Martín (Salwe), Leo (García) y Kate (Rodríguez). Leo a nivel conflicto es el más complicado . De entrada dijo que quería ser el villano del hotel. Usó cosas que le iban pasando de manera exacerbada”, aseguró. Mientras elegía a Silvina Luna como la mejor compañera, señaló a quién ve como un posible candidato para la final: “Martín tiene grandes probabilidades de ganar. Desde que llego está en el grupo de huéspedes”.

Militta Bora confesó que no se imaginaba una salida tan rápida Archivo

Luego de ver sus días en Cañuelas, Bora rescató que “es más valioso que la gente te quiera” que ser la mejor a nivel intelectual o físico. “Podés ser re capaz, pero si estás solo, sos infeliz”. Sin embargo, admitió que el cariño de sus compañeros no le sirvió para seguir en carrera: “No me imaginaba irme tan rápido. Yo me llevé como cinco valijas, me quería quedar hasta fin de año”, bromeó.