Lissa Vera y Leo García se cruzaron en El Hotel de los Famosos: “No te metas conmigo”

Luego de la primera eliminación en El Hotel de los Famosos (eltrece), que dejó fuera de competencia a Milita Bora, los ánimos no son de los mejores en el reality. Durante la segunda semana de convivencia, los problemas comienzan a ser más frecuentes entre los participantes al combinarse el encierro y la competitividad. En esta ocasión, Lissa Vera y Leo García protagonizaron una feroz pelea. La tensión se acumuló desde el sábado hasta el lunes, cuando el músico brindó su apoyo a Kate Rodríguez, lo que generó la molestia de la ex Bandana.

El comienzo de la segunda semana de competencia llegó con la pelea menos esperada al momento que Leo García se acercó a Lissa para indagar sobre la molestia de la cantante. “Te pido disculpas si algo que dije te lo dije mal, pero yo no te dije nada a vos. No podés estar mal con Leo García, yo soy del pop, yo soy de tu rama, soy un laburante como vos”, expresó el intérprete de “Reírme más” mientras que su colega lo escuchaba visiblemente molesta.

La primera eliminada fue Milita Bora (Foto Instagram @hoteldefamosos)

Ante la insistencia de su colega, Lissa esbozó que el problema radicaba en la actitud que mantenía en involucrarse en asuntos que no le correspondían, lo que García negó rotundamente. “Me parece que te estás equivocando en la manera de manejarte. Sí te voy a decir por qué me siento rara, porque me parece que no tenés que ir por ahí”, reiteró la cantante, que en cada momento se mostraba aún más alterada.

Lejos de buscar un diálogo conciliador, el músico le reprochó a su compañera: “Es como que vos pensás una cosa y querés que piense igual”. Acto seguido, le pidió que se respetaran como artistas, comentario que indignó a Lissa: “¿Y qué tiene que ver, vamos a hacer una secta de los artistas por un lado y la otra gente vamos a hacerla mi....? ¿Cómo es tu pensamiento? Eso es lo que no entiendo”.

Pela Lissa Vera y Leo García

Con cada palabra de los participantes, la tensión crecía bajo la mirada de sus compañeros. Sin intenciones de buscar la paz, Leo le indicó a Lissa que su pensamiento estaba inclinado hacia su inteligencia, pero el enojo solo le hacía mal a ella porque él es el “rey del pop” y era más talentoso. Ofuscada, la ex Bandana le pidió que se aleje: “No me hables, no tengo ganas, esto se terminó acá. No estamos de acuerdo, no te metas conmigo. Cada gatito con su cajita de caquita, andá con tus m... para allá, yo con mis m... para acá, listo. Dejame que estaba muy cómoda, gracias”.

En ese entonces, los artistas dieron por finalizada su discusión. Sin embargo, esto duró poco, ya que cuando se reencontraron en el desayuno no pudieron disimular que aún estaban molestos el uno con el otro. Por su parte, ante el enojo de su colega, García le esbozó que, si ella quería, él se iba del certamen. Tras mostrarse totalmente angustiado por la pelea, la fuerte crítica de Lissa se convirtió en una preocupación para el artista, al indicarle que debido a su actitud no dejaba que el público lo conociera como realmente era. Ante esto, ambos decidieron cambiar su actitud para continuar con su relación en buenos términos.