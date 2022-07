María Becerra defendió a Tini Stoessel de las críticas de Leo García con una contundente frase

Las redes sociales se convirtieron en escenario de una nueva disputa en el mundo del espectáculo. Leo García apuntó de lleno contra Martina “Tini” Stoessel, a quien le lanzó una seguidilla de insultos y críticas. Si bien la intérprete de “Triple T” no se pronunció al respecto, sí lo hizo su amiga María Becerra, que salió a defenderla públicamente de las agresiones.

Todo comenzó hace poco más de una semana, García publicó una serie de tweets donde criticó a los artistas jóvenes y particularmente a Stoessel:“La Tini diciendo ‘mijente’, nena, saliste de cuna de oro, estás ahí por tu viejo y tu música es de pendeja despechada que lo único que piensa con quien estará el tóxico de tu chongo”. Ahora, Becerra salió a hablar del tema y defendió a su amiga.

“Si no tenés talento, si no tenés disciplina, eso no se mantiene. Tini es la mejor persona que he conocido en la industria. Buena, generosa, dando la oportunidad a otros artistas, es talentosísima, canta, baila, compone y es dedicada con su trabajo como nadie”, sostuvo la intérprete de “Ojalá” durante una conferencia en Santiago del Estero. “El éxito que tiene lo tiene completamente merecido”, agregó.

María Becerra se subió al escenario durante el show de Tini e interpretaron su hit "Miénteme" (Foto: Instagram @tinistoessel)

Sin dejar el tema ahí, fue contundente sobre las frases de García y no solo defendió a Tini, sino también a otros colegas: “La gran mayoría de nosotros somos muy dedicados, componemos nuestras canciones y yo con 22 años puedo componer un hit mundial. No voy a aceptar que alguien venga y lo desvalorice porque habla de despecho”.

Asimismo, según consignó la agencia Télam, la cantante opinó: “Hay canciones que hablan de cosas tremendas y por ahí andan. Nosotros tenemos la responsabilidad de que somos gente que influimos muchísimo en jóvenes y adolescentes, y teniendo la edad que tenemos cargamos con esa responsabilidad”.

María Becerra defendió públicamente a Tini tras las acusaciones de Leo García (Foto: Instagram @mariabecerra)

Para terminar la conferencia de prensa, volvió a arremeter contra el exparticipante de El hotel de los famosos (eltrece)y le dejó un consejo: “Andamos trabajando 24 por 7, componemos las canciones y creo que la rompemos, llevamos el nombre del país en alto, trabajando y si a él le molesta, habla de despecho y que no escuche la música”.

Leo García y su tajante crítica contra Tini Stoessel

La polémica entre los cantantes comenzó cuando García usó sus redes sociales para apuntar contra los jóvenes intérpretes de la industria musical.“El ‘vicheto’: villeros que quieren ser chetos, y los chetos quieren ser villeros. No quieren auténticos, quieren gente que repita lo de otro y así, cómo dice la teoría de mono 100, falta con que uno haga algo distinto que el resto lo repite. Si no, decime cómo es que estamos inundados de música cache, grasa, que no deja nada”, escribió.

A través de Twitter, Leo García lanzó una furiosa crítica contra Tini Stoessel (Foto: Captura Twitter @leogarciapop)

Pero, entre su catarata de insultos, tuvo uno en concreto dirigido a Stoessel. “La Tini diciendo ‘mijente’... Nena, saliste de cuna de oro, estás ahí por tu viejo y tu música es de pendeja despechada que lo único que piensa con quién estará el tóxico de tu chongo”, sostuvo.

A pesar de las respuestas que recibió, el cantante redobló la apuesta y -a través de un vivo de Instagram- arremetió contra su colega. “¿Qué te pasa Tini, qué te pasa con ese macho que salís que dejó una mujer ahí con un chico llorando? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Eso es lo que se habla de vos”, expresó en referencia a la pareja de Tini, Rodrigo De Paul, y el conflicto que mantiene que su ex, Camila Homs.

Leo García apuntó contra Tini

En un ataque de furia, el intérprete de “Morrissey” también criticó a las fans de la exVioletta: “¿Qué le pediste a papá, que te compre la entrada p...? ¿Le pediste a tu papito que te compre el disco, guacha? No tenés plata para comprártelo vos. Te compraste la entrada porque te la compró tu papá o tu mamá”.