Tras huir de El Hotel de los Famosos, Leo García rompió el silencio: “Me sentía muy excluido del grupo”

Diez días después de haber entrado a El Hotel de los Famosos, Leo García decidió abandonar la competencia. Sin comunicárselo a nadie, abrió la puerta y se escapó del lujoso resort sin aguantar más la convivencia con sus compañeros. Esta mañana, el músico habló por primera vez y explicó los motivos de su decisión.

“ De a poco me iba dando cuenta que no era el ambiente para mí por la edad que tengo, por la trayectoria que tengo. Por más que suene pedante es verdad, puedo convivir con personas que no tienen esa trayectoria, está todo bien, soy uno más, pero era una guerra de estrellas. Star Wars era un poroto ”, bromeó García esta mañana en el programa radial de Fede Bal.

Horas después, el músico pasó por Socios del espectáculo y confirmó cómo fue su partida de Cañuelas. “Me escapé, creo que hice algo que en otro reality no se hizo, que es escaparse. Tampoco me siento orgulloso de eso, pero es hasta donde pude resistir. Creo que me equivoqué en haber entrado al hotel, pido disculpas a la gente de la productora ”, confesó. “Ya sea por el target que ocupo dentro de lo que es el espectáculo, la edad que tengo, las vivencias que tengo. Quizás a lo que se le llama juego no lo encaré con la lucidez que se merece”, reflexionó.

En cuanto a cómo hizo para salir del lujoso complejo, explicó: “Primero hablé con la productora. El domingo teníamos visitas. Vino mi hermana y yo ya no podía más. Realmente me sentía muy excluido del grupo”. Y enseguida, contó un episodio que fue el detonante de su decisión: “ Pasó un acontecimiento, que le tiré una esponja a Martín Salwe cuando estaba limpiando los platos. Vino este chabón a joder y le dije: ‘Raja de acá’, y la esponja le pegó en la cara. Fue un acto agresivo de mi parte. Se asustaron todos, se metieron en un cuarto y quedé como un loco malo. Entonces dije: ‘Se me va a venir la eliminación, qué hago una semana más acá padeciendo esta situación’ y me fui ”, indicó.

Tras confesar que pensó varias veces en irse aunque la sonrisa de Pampita lo hizo desistir en más de una oportunidad, Leo García aseguró que su forma de jugar fue lo que más molestó dentro del hotel. “No entiendo a qué le llaman estrategia; este es un juego individual, porque tiene que ganar uno, siempre lo pensé desde ese lugar. Yo fui intencionalmente a ser controversial. La controversia es lo que te distingue. Si estás conviviendo con personas donde hay intimidad pero no amistad, es extraño. En un momento dije algo que les cayó muy pesado, que es que yo no fui a hacer amigos”, señaló con total sinceridad.

Si bien se define como una persona muy divertida e irónica, también reconoce ser muy solitario: “Soy un tipo que me aburro muy rápido, si ven mis discos son todos diferentes, nunca se para que lado va mi carrera”, expresó mientras elegía a Alex Caniggia como el mejor jugador del reality: “Tiene experiencia, activa un personaje y lo desactiva, tiene mucha clase”, reveló.

Su discurso fue interrumpido por Mariana Brey, quien le hizo un llamado de atención: “Sentí que vos también discriminabas entre quienes son artistas y quienes no”, lanzó la periodista. Lejos de ofenderse, el músico respondió con mucho humor: “ Bueno, discriminar no es, la discriminación es otra cosa. Los artistas somos insoportables, estamos un poco locos, no somos personas normales. En un momento me viene un combo de gente desesperada por fama y en la lona bueno, yo también podría estar así, pero no quiero que se note ”, bromeó.

Respecto a su reacción de catalogar a Salwe de homofóbico, explicó: “ El único homosexual de toda esa comarca era yo. El que no lo es, no puede entender lo que a mí me pasó. Yo sentí un acoso. Creo que es chico y tenía ganas de llamar la atención todo el tiempo ”. E inmediatamente apuntó contra sus compañeros: “Los dos malos de esta historia éramos Kate Rodríguez y yo, que casualidad que sea el puto y la extranjera. Me estaba haciendo mucho daño emocional, las controversias eran reales (…). Tengo un ego más grande que el barrio chino pero bueno, soy Leo García, un artista. Mi ego estalló”, indicó, entre risas.

Por último, el cantante pop desmintió sentir algún tipo de atracción por el locutor de ShowMatch. “Yo no fui de levante. Aparte tengo novio. ¿Cómo voy a ir a un lugar en el que hay cámaras a calentarme con alguien? ¡Año 2022, chicos!”, remató mientras evaluó la posibilidad de volver a entrar en el repechaje: “Depende lo que me ofrezcan”, lanzó en tono misterioso.

El reemplazo de Leo García

Tras la salida del cantante, Cande Ruggeri (la host digital del programa) pasó por Nosotros a la mañana y adelantó que ya tienen a la persona que ocupará su lugar dentro del reality. “Está pasando de todo. Hoy lo tienen que ver porque hoy va a entrar el reemplazo, no puedo decir quién es, pero ya estuve hablando con él”, comentó la modelo, dando a conocer que se trata de un hombre.