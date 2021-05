Leopoldo Luque se quebró en vivo al hablar de Diego Maradona: “No lo pude extrañar”

A pocos días de que se cumplan los seis meses de la muerte de Diego Maradona, su médico, Leopoldo Luque, se quebró en vivo al recordarlo. Fue durante una entrevista con Tomás Dente en Vino para vos (KZO), donde dio detalles de la operación en la que estuvo presente, pero en la que, según sus palabras, no tuvo mayor intervención. Además, se lamentó porque en este tiempo “no lo pudo extrañar”.

Luque está imputado en la causa junto a la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, los enfermeros Dahiana Madrid y Ricardo Almirón; y Mariano Perroni y Nancy Forlini, quienes ejercían el nexo entre la empresa de medicina prepaga y el staff médico de Maradona.

“Él era más fascinante de lo que yo pensaba. Él era como vos y yo, que podía tomar una sopa en un plato cualquiera, que se podía calentar con una estufa cualquiera y que te hablaba como le hablaba al Presidente, del mismo modo, a mí. Eso me fascinó a mí, la capacidad de no sentirse Maradona por momentos y de ser Diego”, dijo.

“La humildad de los grandes”, acotó Dente antes de que el médico terminara la frase. Luque completó: “Esta era una humildad diferente, porque creo que la falsa humildad hoy se vende demasiado, la veo todo el tiempo. La humildad real la tienen pocos y él la tenía, conmigo al menos”.

El doctor Luque se quebró en vivo al hablar de Diego Maradona - Fuente: Vino para vos

En medio de la entrevista, el médico se conmovió hasta las lágrimas. “Me acuerdo de él, la verdad, no lo pude llorar o extrañar, como uno puede extrañar a una persona que quiso mucho. Lo extraño. A veces, las situaciones hacen que uno tenga que ponerse una coraza y ponerse a pensar en lo que dicen, en cómo comportarse, y te terminan hostigando”, expresó.

Luque también hizo un recuento de lo que pasó a principios de noviembre de 2020, semanas antes de la muerte de Maradona, cuando fue operado por un hematoma subdural crónico y se dijo que él había sido el médico a cargo de la intervención. “Quisimos operarlo en la Clínica Olivos porque él tiene todos los estudios cardiológicos ahí, y antes de operarlo ya teníamos armado el equipo. Cuando íbamos a operarlo, el doctor (Víctor) Stinfale viene en representación de la familia y dice que yo no puedo ser el cirujano principal de la operación”, relató, haciendo referencia al conocido abogado y empresario.

“Ahí se da una circunstancia con Diego que dice: ‘Si no me opera Luque no me opera nadie’. Yo estaba en el medio de una situación compleja y respeté la presencia de la familia y el pedido del doctor Stinfale. Estuve en el quirófano, participé de la cirugía, pero no tuve el rol que hubiese querido”, explicó.

Luque explicó quién estuvo a cargo de la operación de Maradona - Fuente: Vino para vos

“Lo terminamos operando en grupo con el doctor Ariel Sainz, que sería como un cirujano principal. No es el doctor que dicen”, aclaró, ya que las primeras versiones indicaban que el neurocirujano Pablo Rubino había estado a cargo de la operación.

Por otro lado, Luque añadió que Maradona “se fue con un cuadro de abstinencia alcohólica y se acordó con la doctora Cosachov y los médicos de la empresa la internación domiciliaria”.

Por último, se refirió al lapidario informe de la junta médica convocada para analizar si la muerte de Maradona podría haberse evitado y donde se cuestionó el actuar del equipo de salud que lo atendía. “Nosotros vemos grandes errores en la interpretación de la autopsia con respecto a la agonía. No lo justifican con nada. Hablan de un edema agudo de pulmón, de una insuficiencia cardíaca crónica, y yo no conozco pacientes que fallezcan en posición horizontal y con los ojos cerrados. Ponen en duda todos los testimonios, tratan de sostener un diagnóstico que es insostenible”, sentenció.

LA NACION