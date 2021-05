Eugenia Laprovíttola, la supuesta hija de Maradona, apuntó contra Diego Jr: “Pensé que él me iba a entender”

Eugenia Laprovíttola, la supuesta hija de Diego Maradona, apuntó contra Diego Junior en medio de la causa que determina su filiación. La joven nacida en 1995 y oriunda de La Plata reveló que el hijo del Diez fue el único que se opuso a que su búsqueda por conocer su identidad avanzara. Esto se habría dado luego de que su abogado presentara un recurso para evitar la subasta de los autos del astro del fútbol hasta determinar la totalidad de los herederos.

“Los otros abogados no tuvieron ningún problema, entendieron que era lógico, pero el abogado de Diego Junior apeló e hizo que mi causa, en vez de estar en el Juzgado 20, vaya otra vez a fiscalía. Es como un ida y vuelta terrible, que lo único que hace es que a mí me demoren el ADN”, expresó Laprovíttola en Intrusos, e indicó que esta semana estaba previsto que se hiciera la prueba, a la que ya habrían accedido Dalma y Giannina, las hijas de Maradona con Claudia Villafañe.

La supuesta hija de Diego Maradona apuntó contra Diego JR - Fuente: América

“Yo sabía que esto podía llegar a pasar. Me la veía venir desde otro lado, pero no de Diego Junior. Dije: ‘él me va a entender’. Porque lo que estoy pasando ahora él ya lo pasó y lo pasó peor. Lo que la gente dice que es mentira, él pasó todo eso”, dijo la joven.

“Yo quiero saber mi identidad. Con la herencia, haría lo que quería Diego: donar todo. Me gustaría hacer su voluntad”, aseguró. Por otro lado, sostuvo que gente cercana al Diez le confesó que él sabía la verdad sobre su identidad, pero nunca se lo dijo. “Me preguntó dónde vivía, mi apellido y después hablamos de fútbol”, contó.

La madre de Laprovíttola, según su relato, trabajaba en un bar al que Maradona iba siempre y ahí se habrían conocido, pero la relación no duró mucho. “Ella estaba casada y cuando su marido se enteró la golpeaba para que abortara. Cuando yo nací me dio en adopción. También me contó que intentó decirle a Diego que estaba embarazada, pero que el entorno la apartó”, explicó.

Por último, manifestó: “Tengo mamá y papá del corazón, me enteré hace meses que podía ser la hija de Diego. Mis papás me acercaron los papeles de la adopción. Ellos creían que mi padre biológico era otro, no Diego”.

